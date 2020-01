Schauspiel „Der Religionslehrer“ feiert Premiere in Altenburg

Altenburg

Mutter und Großmutter sitzen zur Premiere im Publikum. Neugierig, gespannt und sicher gehörig aufgeregt. Denn es ist das erste Mal, dass ihre Tochter und Enkelin in einer tragenden Rolle auf der Bühne ihrer Heimatstadt zu erleben ist. Die beiden Frauen dürften das Altenburger Theaterzelt am Sonntag nach 75 Minuten ergriffen und stolz zugleich verlassen haben. Denn Rebecca Halm, seit dieser Spielzeit festes Ensemblemitglied am Theater Altenburg Gera, bietet im Schauspiel „Der Religionslehrer“ eine wahrlich beeindruckende Leistung. Gleiches gilt für Nolundi Tschudi, Ines Buchmann, Thomas C. Zinke und Johannes Emmrich, wie der langanhaltende starke Schlussapplaus unschwer erkennen lässt. Das Stück selbst und seine inszenatorische Umsetzung allerdings hätten nicht so viel davon verdient.

Thema von großer Aktualität

In Deutschland wurde das Schauspiel aus der Feder der rumänischen Dramatikerin Mihaela Michailov erstmalig 2014 in Wiesbaden als Gastspiel des Nationaltheaters Craiova in rumänischer Sprache präsentiert. Das Theater Altenburg Gera, das mit Craiova bereits „Clowns“ in Kooperation produziert hat, bringt das Stück als deutschsprachige Erstaufführung in der Inszenierung von Matthias Thieme heraus. Es beschäftigt sich auf eindringliche Weise mit den Fragen, wo die Grenzen zwischen sexueller Belästigung und haltlosen Beschuldigungen liegen und wie diese festzustellen und zu prüfen sind. Ein Thema, das spätestens seit MeToo in aller Munde und mithin von großer Aktualität ist. Doch im konkreten Fall droht es in allzu viel Theatralik unterzugehen.

Zur Handlung: Nachdem ihre Klasse über das Thema Wahrheit im Religionsunterricht diskutiert hat, erzählt Mara ( Rebecca Halm), der Religionslehrer ( Johannes Emmrich) habe sie am Knie gestreichelt. Oder hat er sie nur berührt? Will sich die junge Schülerin wichtigmachen oder lügt der Lehrer? Nachdem Mara eine Mitschülerin (Nolundi Tschudi) animiert, den Vorfall dem Schuldirektor ( Thomas C. Zinke) zu melden, nimmt das Ganze seinen erwartungsgemäß dramatischen Lauf. Am Schluss weiß eine völlig verunsicherte Mara selbst nicht mehr, was sie glauben soll und wie sie sich erinnern darf.

Publikum wird in Stück eingebunden

Für die Umsetzung hat Heike Mondschein die Bühne weniger in ein Klassenzimmer als einen Hörsaal verwandelt. Das ermöglicht eine direkte Ansprache des Publikums, das ohnehin mehrfach in das Stück eingebunden wird. Die Schauspieler kleidet sie fast durchweg in vieldeutiges unschuldiges Rosa. In diesem Ambiente verlangt der Regisseur seinen fünf Akteuren einiges ab. Sie müssen permanent in andere Rollen schlüpfen, sind Schüler, Lehrer, Eltern, Talkshow-Moderatoren und -Gäste gleichermaßen. Nicht nur sie, sondern auch die Zuschauer sind somit ständig gefordert, um den Anschluss nicht zu verlieren. Thieme lässt die Schauspieler wieder und wieder wild über die Stühle klettern, lässt sie randalieren, mitten unter den Zuschauern agieren oder liegend auf die nächste Szene warten.

Video-Sequenzen und ein Eisbär

Unvermittelt wird zudem die Geschichte eines zu Unrecht des Diebstahls bezichtigten Schülers eingebaut, gibt Emmrich mehrfach Gesangseinlagen, werden Video-Sequenzen eingespielt, tapst am Ende gar ein Eisbär über die Bühne. Hinzu kommt die mehrfache Wiederholung der immer gleichen Dialoge, wenn auch mit anderer Intonation, die jedoch wenig Erkenntnisgewinn bringt.

In Summe eine schwierige Szenerie, vor allem da das Stück für Schüler ab 13 Jahren angeboten wird und eine Extra-Vorstellung für Schulen im Spielplan steht. Bei Nutzung dieser Offerte scheint eine Nachbereitung im Klassenverband dringend angeraten. Zu schnell könnten Maras Ansichten („Ich bin ich! Meine Wahrheit ist meine Wahrheit.“ oder „Die Wahrheit der anderen ist nicht unbedingt deine Wahrheit.“) völlig falsch interpretiert werden – mit fatalen Folgen. Denn es gibt im „Religionslehrer“ letztendlich keine Wahrheit. Die Frage, was tatsächlich vorgefallen ist, bleibt unbeantwortet.

Diskussionsstoff, keine Lebenshilfe

2013, und damit deutlich vor MeToo, sowie im katholischen Rumänien reichte vermutlich allein die Thematisierung eines möglicherweise sexuellen Übergriffs durch einen Religionslehrer zum Tabubruch. Heute sollte man von einem Theaterstück zu diesem Thema mehr erwarten dürfen. Als Lebenshilfe in überaus schwieriger Situation eignet es sich kaum, es bietet lediglich Diskussionsstoff. Die Autorin sagt, sie wollte es so.

Von Ellen Paul