Schauspielerin Rebecca Halm kehrt zu ihren Wurzeln zurück

Altenburg

Sie wuselte im Weihnachtsmärchen als Purius, der kleinste der Sieben Zwerge, durchs Altenburger Theaterzelt und gab in Gera ihr Schauspieldebüt als Mara im „Religionslehrer“. Die Altenburgerin Rebecca Halm gehört seit dieser Spielzeit zum Ensemble des Theaters Altenburg Gera und ihr erstes Engagement führt sie zurück in die Heimatstadt.

Rebecca Halm als Zwerg Purius (4. v. r.) Quelle: Ronny Ristok

Tanzen und Zufälle

„Schon als ich ganz klein war, wollte ich auf die Bühne“, erklärt die 26-Jährige. „Es waren Zufälle, die mich dazu geführt haben und viele Türen, die sich nacheinander geöffnet haben.“

Im Grunde beginnt alles mit einem Kurs in der Tanzschule Schaller, zu dem die damals 3-Jährige durch eine Kindergartenfreundin kommt. Das macht ihr so viel Spaß, dass sie über Jahre dabei bleibt. Später tanzt sie im Kinder- und Jugendballett des Theaters und in der Jugendkunstschule.

Die dortigen Theaterlager führen nach Sebnitz oder in den Harz und sind besonders reizvoll. Als die Protagonistin einer Theatervorstellung ausfällt, springt Rebecca spontan ein und leckt Blut: „Da hat sich das Feuer fürs Theaterspielen entfacht.“

Vier Jahre Anlauf

Der Weg von der Jugendkunstschule Altenburg zur Profibühne erfordert von ihr allerdings einiges an Durchhaltevermögen. Nach dem Abitur am Lerchenberggymnasium spricht sie an der Theaterhochschule in Leipzig vor. Doch es dauert vier Jahre, bis sich ihr Wunsch, Schauspiel zu studieren, erfüllt.

Die junge Frau nutzt die Zeit und macht an der Universität Leipzig ihren Abschluss in Kulturwissenschaften. Nebenher spielt sie in verschiedenen Amateurtheatergruppen und fährt immer wieder zum Vorspielen. Es ist eine anstrengende und spannende Zeit.

„Es hat sich alles noch gefügt“, blickt die junge Schauspielerin zurück. 2015 klappt es schließlich mit der Traumerfüllung und Rebecca Halm beginnt ihr Schauspielstudium an der Anton Bruckner Universität in Linz.

Faszination Schauspiel

„Schauspiel vereint viele Dinge, die ich gern mache wie Singen, Tanzen und in verschiedene Rollenbilder schlüpfen“, umschreibt sie den Reiz am Theaterspielen. „Vor allem faszinieren mich Charaktere, die weit weg von mir sind. Ich kann durch die Schauspielerei Menschen besser verstehen lernen.“

Im dritten Studienjahr ist sie Mitglied im Schauspielstudio am Landestheater Linz. Und im Jahr darauf zieht sie nach Sachsen, sammelt Bühnenerfahrung im Schauspielstudio des Theaters Chemnitz.

Debüt in Ostthüringen

In Altenburg und Gera steht Rebecca Halm nun zum ersten Mal als Profi auf der Bühne. „Es ist ein Traum, den ich leben darf. Wenn ich auch nur eine Person im Publikum mit meinem Spiel erreiche, ist es ein guter Tag für mich.“

Rebecca Halm ist am Sonntag, den 26. Januar um 18 Uhr in der Altenburger Premiere des „Religionslehrers“ im Theaterzelt zu sehen. Die deutsche Erstaufführung des rumänischen Schauspiels von Mihaela Michailov versucht, sich dem Thema Wahrheitsfindung bei sexueller Belästigung zu nähern.

Dichtung oder Wahrheit

Halm spielt die Schülerin Mara, die behauptet, von ihrem Religionslehrer am Knie gestreichelt worden zu sein. Es gibt keine Zeugen für den Vorfall und im Grunde steht Aussage gegen Aussage.

Rebecca Halm (vorne rechts) als Schülerin Mara in „Der Religionslehrer“. Quelle: Ronny Ristok

Ausnahmesituation auf der Bühne

Erfindet Mara den Vorwurf etwa nur? Wo ist die Grenze zwischen Belästigung und haltlosen Beschuldigungen? „Was es so schwierig macht ist, dass jeder Mensch eine andere Grenze hat. Wir haben auch im Probenprozess gemerkt: Die Suche nach der Wahrheit ist viel komplizierter.“

Wie alle Beteiligten des Stückes befindet sich Mara in einer Ausnahmesituation. Viel geht drunter und drüber. Das Mädchen wird von allen Seiten bedrängt und weiß bald nicht mehr, was sie glauben soll.

Schmerzhafte Suche

„Mara ist eine Figur, die mir in manchen Situationen total nah und dann wieder so fremd ist.“ Gerade dieser Facettenreichtum macht die Rolle für die junge Schauspielerin so spannend. „Mir liegt viel an dem Stück. Ich spiele das unfassbar gern.“

Da die Frage nach der Wahrheit eine philosophische ist, bietet das Stück viel Interpretationsspielraum. Die Wahrheit des Religionslehrers ist eine andere als die von Mara, da sie der jeweiligen subjektiven Wahrnehmung entspringt. Es ist eine schmerzhafte Suche nach den wahren Vorgängen in der Schule.

Nach der Vorstellung am 31. Januar 2020 lädt das Theater das Publikum zum Nachgespräch ein.

Von Dana Weber