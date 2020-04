Altenburg

Ein oder mehrere Täter haben am Sonnabendmorgen zwischen 4.30 und 5 Uhr im Bereich der Altenburger Innenstadt bis nach Altenburg Süd-Ost an mehr als zehn geparkten Pkw Scheiben eingeschlagen, die Fahrzeuge teilweise durchwühlt oder weitere Schäden in verschiedenen Formen verursacht. Dabei muss sich eine der handelnden Personen Schnittverletzungen zugezogen haben, teilte die Polizei mit.

Trotz sofortiger Fahndungsmaßnahmen und dem Einsatz eines Fährtenspürhundes konnte bisher kein Täter ermittelt werden. Zeugenhinweise werden unter Tel. 03447 4710 oder E-Mail: pi.altenburger-land.pdg@polizei.thueringen.de entgegen genommen.

Anzeige

Weitere LVZ+ Artikel

Von ovz