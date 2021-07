Schenkt Schmölln wertvolles Ackerland für neue Photovoltaik-Anlagen her?

Schmölln

Die Sprottestadt möchte Ordnung in den Ausbau von Photovoltaikanlagen bringen. Anlass ist die zunehmende Nachfrage nach der Errichtung solcher Stromproduzenten. Deshalb hat der Stadtrat jüngst einen Kriterienkatalog für den Bau beschlossen. Nach zahlreichen Anfragen verschiedener Investoren und Flächeneigentümer habe sich herausgestellt, dass eine Ausweisung von konkreten Standorten im Stadtgebiet ungeeignet sei, heißt es in der Stadtverwaltung. Neben den Eigentumsverhältnissen und dem damit verbundenen fehlenden Flächenzugriff bei einer pauschalen Standortwahl könnten nicht alle potenziellen Standorte konkret auf Realisierbarkeit geprüft werden.

Aus diesem Grund sollen nun Kriterien als Instrument zur Steuerung der Ansiedlung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen dienen. Diese sollen Rahmenbedingungen sein, die mindestens erfüllt werden müssen. Jeder Antrag zur Errichtung einer Anlage sei eine Einzelfallentscheidung. Doch selbst wenn alle Kriterien erfüllt sind, behält sich das Rathaus vor, den Bau zu genehmigen oder abzulehnen.

Wertvoller Acker sollte möglichst nicht genutzt werden

Erstens sollen die Flächen für geplante Freiflächen-Anlagen auf höchstens zwei Prozent im Verhältnis zur landwirtschaftlich genutzten Fläche begrenzt werden. Das wären maximal 150,4 Hektar. Die Größe der geplanten Anlagen soll 25 Hektar nicht überschreiten. Eine Zersiedelung der Landschaft sei zu vermeiden, heißt es. Der Standort soll über eine geringe ökologische und landwirtschaftliche Wertigkeit verfügen. „Hochwertige Ackerflächen mit einer guten Bewirtschaftungsmöglichkeit sollen möglichst nicht (...) genutzt werden.“ Altlastenverdachtsflächen oder Industriebrachen seien zu bevorzugen.

So haben die erneuerbaren Energien in Schmölln zugenommen Gegenüberstellung Einspeisung erneuerbarer Energien (EE) und Anteile von Solar- und Windenergie sowie Biomasse seit 2010. EE-Einspeisung Anteil EE Solar Wind Biomasse 2010 12,399 MWh 15,6 % 1,28 MWh 4,35 MWh 6,7 MWh 2014 37,9 MWh 43,9 % 7,9 MWh 23,6 MWh 6,1 MWh 2018 44,2 MWh 47,6 % 9,6 MWh 24,2 MWh 10,2 MWh Die Stromlieferungen nach Schmölln betrugen 2010 rund 79,4 Millionen Kilowattstunden (KWh) und stiegen bis zum Jahr 2018 auf 92,9 Millionen KWh. Für 2020 wird dieser Wert auf 112 Millionen KWh geschätzt. Dabei sind allerdings die neuen Ortsteile eingerechnet. 2020 beträgt der geschätzte Anteil an erneuerbaren Energien 75 Prozent.

Bevorzugt werden Vorhaben, die nicht nur den finanziellen Nutzen des Einzelnen in den Vordergrund stellen, sondern auch eine Anzahl von Bürgern und Bürgerinnen in einem gewissen Ausmaß daran beteiligt. Im Falle gleichwertiger und zeitgleich eingereichter Projektanträge behält sich die Stadt vor, jene zu bevorzugen, die von regionalen Betreibern eingereicht werden und die einen finanziellen Mehrwert für die Allgemeinheit vorsehen, also neben der Stromerzeugung zum Beispiel die ökologische Aufwertung der Fläche, extensive Bewirtschaftung oder Beweidung.

Stadtrat behält sich letzte Entscheidung vor

Photovoltaikanlagen dürfen von Wohnbebauung, Straßen sowie Aussichtspunkten und Wanderwegen nicht oder nur geringfügig einsehbar sein. Im Hintergrund besonders geschützter Bereiche und Gebäude, zum Beispiel in der Altstadt, dürfen die Anlagen nicht sichtbar in Erscheinung treten. Sollte der Kriterienkatalog nicht erfüllt werden, kann der Schmöllner Stadtrat der Errichtung einer Anlage dennoch zustimmen.

Während die genannten Bedingungen nahezu ohne Widerspruch angenommen wurden, gab es über einen Punkt Streit. So war zunächst vorgesehen, dass die Stadtwerke dem Bau zustimmen oder sich sogar daran beteiligen können. Dies wurde verworfen, da damit ein Betrieb bevorzugt werden würde und dies rechtlich problematisch sei. Jens Göbel (Neues Forum) wies außerdem darauf hin, dass die Stadtwerke bei erneuerbaren Energien selbst aktiv werden müssten und sich dazu auch geeignete Partner suchen. Als Kompromiss ist nun vorgesehen, dass Investoren ein verbindliches Beteiligungsangebot an die Stadt Schmölln unterbreiten müssen.

Bürger für Schmölln befürchten Zerstörung von Ackerland

Abgelehnt wurde der Kriterienkatalog einzig von der Fraktion Bürger für Schmölln. Fraktionschef Jürgen Keller begründete dies damit, dass damit wertvolle landwirtschaftliche Nutzfläche geopfert werde. Angesichts der sehr guten Böden im Landkreis „ist das eine Sünde“. Es könne nicht wahr sein, dass zulasten der Produktion von Lebensmitteln Strom hergestellt werde.

Keller räumte auf OVZ-Nachfrage ein, dass in den Kriterien festlegt sei, dass Anlagen auf Ackerflächen möglichst nicht errichtet werden sollten. Für ihn und seine Fraktion lasse das Wort möglichst aber eine ziemlich große Hintertür offen, die angesichts der erhofften Profite dann auch aufgetan werde. Verstärkt werde diese Tendenz durch den zu erwartenden Rückbau von Windkraft-Anlagen, da für diese die Förderungen auslaufen, sagte Keller. Damit drohe die von den Regionen verlangten Lieferungen von erneuerbaren Energien zurückzugehen, die dann mittels Photovoltaik ausgeglichen werden müssen.

Von Jens Rosenkranz