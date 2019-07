Kostitz

Aufregung in der Nacht zum Mittwoch im Starkenberger Ortsteil Kostitz: Mit Blaulicht und Sirene eilten zahlreiche Einsatzfahrzeuge zu einem Brand. Dort standen eine Scheune und ein Wohngebäude in Flammen.

Zahlreiche Wehren im Einsatz

„Gegen 23.30 wurden wir über den Brand informiert“, teilt Katja Ridder, Sprecherin der Polizeiinspektion Altenburger Land, auf Anfrage mit. Parallel zu den Löscharbeiten der Kameraden habe man die Lange Straße abgesperrt um den Einsatz abzusichern. „Die Sperrung selbst konnte dann gegen halb drei in der Nacht wieder aufgehoben werden.“

Das Feuer sorgte für einen Großeinsatz in dem kleinen Ort. Neben Kräften der Starkenberger Wehr waren auch Kameraden aus Naundorf, Meuselwitz, Tegkwitz, Großröda, Rositz und Göhren, der Kreisbrandinspektion Altenburger Land sowie des Rettungsdienstes im Einsatz. Verletzt wurde laut Polizeisprecherin Ridder bei dem Brand niemand. Zur Brandursache lagen am Vormittag noch keine konkreten Erkenntnisse vor. „Die Ermittlungen laufen derzeit“, so Ridder.

Feuer wütete in Zirkus-Winterquartier

„Das Feuer hat in unserem Winterquartier gewütet, das wir vor zweieinhalb Jahren gekauft haben“, bestätigte ein völlig schockierter Zirkusdirektor Hardy Weisheit gegenüber der OVZ am Telefon. Derzeit befindet sich sein Zirkus Afrika auf Gastspielreise und hat gerade Station in Regensburg. „Umgehend ist mein Sohn nach Starkenberg gefahren, um die Schäden genauer in Augenschein zu nehmen. Es ist wohl katastrophal“, sagt Weisheit. Nach seinen Informationen ist das Feuer gleich an zwei Stellen ausgebrochen – eine große Scheune wurde komplett vernichtet und weiterhin habe es auch noch im Wohnhaus gebrannt. Letzteres war zunächst noch wegen der Ermittlungen der Polizei komplett gesperrt.

Brandstiftung scheint realistische Möglichkeit

Hardy Weisheit ist sich ziemlich sicher, dass hier nachgeholfen wurde. „An zwei Stellen in zwei verschiedenen Gebäuden, das kann doch kein Zufall sein.“ Und er hatte schon die ganzen letzten Wochen Angst wegen der Warnungen von einem Landwirt aus Schmölln, der das Stroh für Weisheits Tiere liefert. „Der hat mehrfach gewarnt, dass derzeit in der Region ein Feuerteufel umgeht, der vor allem Felder und landwirtschaftlich genutzte Gebäude im Auge hat.“ Ihn erinnert der Brand an einen Vorfall, den der Zirkus erst im Mai wegstecken musste: „Damals wurde unser Futterwagen bei einem Gastspiel in Weiden angesteckt und ist komplett abgebrannt. Das war nachweislich Brandstiftung, wie die Polizei ermittelt hat, aber ein Täter wurde nie gefasst. Der Verlust hätte uns fast in den Konkurs geführt.“

Weisheit und die Zirkusfamilie hoffen nun, dass die Versicherung für den entstandenen Schaden einspringt. „Auf jeden Fall wollen wir in Starkenberg bleiben und halten auch an unserem Plan, hier einen Elefantenhof aufzubauen, weiter fest. Glücklicherweise blieben ja Ställe und die Vorführhalle vom Feuer verschont“, so der Direktor.

Der Artikel wird im Tagesverlauf weiter aktualisiert, sobald weitere Informationen vorliegen.

