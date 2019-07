Pahna

Wenn er helfen kann, dann hilft ein Feuerwehrmann. Auch ganz spontan und unerwartet. Das zeigte sich kürzlich im Kreiszeltlager der Jugendfeuerwehren im Seecamping Altenburger Land in Pahna. Denn dort ließen sich auf einen Schlag gleich 50 Betreuer der angehenden Feuerwehrleute für eine Knochenmarkspende typisieren.

Eine Verkettung von Zufällen

Ohne dass diese Aktion vorher in irgendeiner Form angekündigt und beworben wurde – und dank einer Verkettung von Zufällen. „Schon seit geraumer Zeit läuft dort parallel zum Kreiszeltlager der Jugendfeuerwehren des Altenburger Landes am Wochenende ein Volleyballturnier wofür wir als Feuerwehr die Sanitätsabsicherung übernehmen“, so Kreisjugendwart Stephan Penndorf. Und bei dem Turnier kam es tatsächlich zu einem Sportunfall, bei dem sich eine Teilnehmerin verletzte und behandelt werden musste. „Unsere Helfer kamen bei der Versorgung mit den Teilnehmern näher ins Gespräch und erfuhren vom Schicksal der fünfjährigen Elaine aus Borkwalde in der Nähe von Potsdam, die an Blutkrebs erkrankt ist “, so Penndorf weiter.

Zum zweiten Mal an Krebs erkrankt

Die fünfjährige Elaine aus Borkheide leidet an Blutkrebs. Um zu überleben, braucht sie einen passenden Stammzellenspender. Quelle: privat

Das Mädchen aus dem Brandenburgischen ist bereits zum zweiten Mal an Leukämie erkrankt. Erstmals kämpfte sie im Alter von gerade zwei Jahren gegen diese heimtückischen Krankheit. Dann im Januar diesen Jahres – nur zwei Tage, nachdem Elaine nach erfolgreicher Behandlung mit der Reha begonnen hatte, – kam die Schockdiagnose: Der Krebs war zurück und für die Fünfjährige begann das Martyrium mit Chemo erneut. Mittlerweile hat die Kleine den ersten Chemoblock im Freiburger Klinikum wieder überstanden – ausgestanden ist ihr Leiden aber noch lange nicht. Sie hat aber nur eine Überlebenschance, wenn sich binnen der nächsten drei Monate ein passender Stammzellenspender findet.

Spender gesucht

Für die Fünfjährige sucht deshalb nun der Verein für Knochenmark- und Stammzellspenden (VKS) in einer Typisierungsaktion passende Stammzellspender. „Um möglichst viele zu erreichen, statten wir auch Verwandte sowie Freunde und Bekannte mit den Typisierungssets aus, damit die Aktion, möglichst weit gestreut wird“, sagt die Sprecherin des in Dresden beheimateten VKS, Ulrike Porstein. In Brandenburg liefen bislang schon eine ganze Reihe solcher Aktionen, die oft auch von Angehörigen des Mädchens initiiert wurden.

In Pahna standen nun auch derart ausgestattete Angehörige mit im Volleyball-Wettbewerb, die 100 dieser Stets dabei hatten. „Über 50 Betreuer der teilnehmenden Jugendfeuerwehren erklärten sich spontan zur Typisierung bereit. Und es hätten noch deutlich mehr daran teilgenommen, aber da waren die Sets bereits restlos aufgebraucht“, so Penndorf und fügt im Namen aller Kameraden hinzu: „Wir wünschen der Kleinen einen Treffer und schnelle und vollständige Genesung.“

Aufnahme jederzeit möglich

Jederzeit ist aber weiter die Aufnahme in die Spenderdatei problemlos möglich. „Bei uns kann jedermann jederzeit diese Typisierungssets auch via Internet anfordern“ erklärt VKS-Sprecherin Ulrike Porstein.

Zugleich macht die Sprecherin auf noch auf einen dringenden Fall in Thüringen aufmerksam: „Wir suchen aktuell außerdem für die 31-jährige Katharina aus Neustadt im Eichsfeld einen Spender. Bei ihr ist die Lage ebenfalls sehr dramatisch, da sie bereits eine Krebserkrankung hatte.“ Weitere Informationen unter https://www.vks-sachsen.de/besiegen/blog/katharina-will-leben.html

Von Jörg Wolf