Die „Mary Jane“ ist das Flaggschiff des soziokulturellen Projektes „Altenburg am Meer“, das 2021 die ganze Skatstadt in Workshops um eine temporäre Bootswerft einbeziehen will. Seit Sonntag ankert das französische Motorsegelschiff auf dem Altenburger Markt und verwandelt ihn bis zum 13. September in einen Hafen auf Zeit.