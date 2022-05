Schlägerei und Corona-Protest: Altenburger Künstler Xlars Freydenker zahlt Schmerzensgeld

Altenburg

Eigentlich sollte es eine Nacht der Freude sein. Doch die Hochzeitsfeier von „Letscho“-Wirtin Renate Gärtner am 23. Juli 2021 gipfelte in einem handfesten Streit. Dabei geriet Künstler Xlars Freydenker gut zwei Stunden nach Mitternacht am Tresen der Altenburger Kultkneipe zunächst mit einem anderen Gast aneinander. Wenig später tickte der 52-Jährige aus und verpasste seinem Kontrahenten zwei Kopfstöße. Schon mit dem ersten brach er dem Opfer das Nasenbein.

Kopfstöße und unangemeldete Corona-Proteste

Wegen dieser Körperverletzung am Morgen des 24. Juli 2021 und zwei Verstößen gegen das Versammlungsgesetz musste sich der frühere Altenburger Stadtratskandidat und ausgeschiedene Mitbegründer des rechtsgerichteten Bürgerforums am Mittwoch am Amtsgericht Altenburg verantworten. Denn neben den Kopfstößen warf Staatsanwalt Andreas Nitsch dem Angeklagten zudem vor, am 10. und 17. Mai 2020 über Social Media zu zwei unangemeldeten Protestzügen gegen die Corona-Schutzmaßnahmen aufgerufen und diese ohne Anmeldung und damit verbotenerweise veranstaltet zu haben. An den als „Spaziergänge“ deklarierten Aufzügen durch die Innenstadt hatten sich an beiden Sonntagen jeweils mehrere hundert Menschen beteiligt.

Maskengegner Xlars Freydenker betritt am Mittwoch mit Maske den Gerichtssaal, wo das Verfahren gegen ihn schließlich eingestellt wird. Quelle: Mario Jahn

Richter regt Rechtsgespräch an

Aber schon im Frühjahr des Vorjahres, als die Corona-Proteste erstmals verhandelt wurden, fehlte ein entscheidendes Video, war die Beweislage insgesamt schwierig. Weil sich diese binnen der einjährigen Prozess-Pause nicht grundlegend geändert hat und die Sache zudem an komplexe und schwer zu entscheidende Grundsatzfragen (Spaziergang oder Versammlung?, Kunst-Aktion oder Polit-Demo?) rührt, regte Richter Marc Schmid gleich zu Beginn ein Rechtsgespräch an. Hierbei verständigten sich die Prozessparteien darauf, das Verfahren gegen eine Geldauflage von 1000 Euro einstellen zu wollen.

Anwalt redet auf zögerndes Opfer ein

Voraussetzung dafür sei aber, dass Freydenker keine besonders schwere Schuld auf sich geladen habe und es einen Täter-Opfer-Ausgleich gebe, erklärte Richter Schmid. Für Letzteres brachte Verteidiger Dirk Schwerd im Namen seines Mandanten 250 Euro Schmerzensgeld ins Spiel. Mit Engelszungen erklärte er dem Geschädigten, als der als Zeuge aussagte, die Vorzüge des Deals und versicherte, dass Freydenker auch die Verfahrenskosten trage, wenn er den Strafantrag zurückziehe. Kein Wunder. Denn das wollte der 34-Jährige zunächst nicht. Aber ohne Rücknahme keine Einstellung des Verfahrens.

Kritischer Blick: Erst bespricht sich Anwalt Dirk Schwerd (r.) mit seinem Mandanten Xlars Freydenker, dann redet er auf das zögernde Opfer ein. Quelle: Mario Jahn

Geschädigter nimmt 250 Euro und Entschuldigung an

Nach einer gut 15-minütigen Bedenkpause entschied sich das Opfer jedoch dazu, das Angebot anzunehmen und zog den Strafantrag zurück. Auch weil Freydenker zuvor seinen Fehler eingestanden und sich bei dem Mann entschuldigt hatte. Er habe sich durch ein „kontroverses Gespräch“ und eine abfällige Ansprache mit seinem Künstlernamen von ihm provoziert gefühlt, sagte der Angeklagte, der – wie auch sein Opfer – zur Tatzeit schon einiges an Alkohol intus hatte. „Das hat mich so stark getriggert, dass ich die Kontrolle verloren habe.“ So kenne er sich selbst nicht. „Das war eine Kurzschlussreaktion. Es tut mir leid.“

Gericht stellt Verfahren ein

Im Anschluss übergab Freydenker den Umschlag mit dem Schmerzensgeld. Damit und durch die Entschuldigung war für Richter Schmid das Unrecht der Körperverletzung wiedergutgemacht. Somit und weil Freydenker nicht vorbestraft und die unangemeldeten Corona-Proteste nur leichte Straftaten mit einer Maximalstrafe von einem Jahr sind, stellte er das Verfahren vorläufig ein. Zahlt der 52-Jährige die 1000 Euro aber nicht wie festgelegt bis Mitte Juni, geht der Prozess von vorne los.

Richter Marc Schmid (Mitte) regt ein Rechtsgespräch an und stellt letztlich das Verfahren gegen den Angeklagten wegen Körperverletzung und Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz ein. Quelle: Mario Jahn

Geld schmerzt Freydenker

Dass Freydenker die Geldauflage schmerzt, lässt sich bereits daran erkennen, dass der gelernte Grafiker derzeit arbeitslos ist, auch als Künstler keinerlei Nebeneinkünfte hat und von 670 Euro im Monat lebt. Zahlen muss er die 1000 Euro übrigens an die Staatskasse, wofür Staatsanwalt Nitsch sorgte. „Das wäre in diesem Fall angemessen“, begründete der Jurist den entsprechenden Antrag. Damit spielte er darauf an, dass Freydenker so wenigstens etwas von den Kosten des Gerichtsverfahrens und für die Polizeieinsätze wegen der Corona-Proteste ausgleicht.

Von Thomas Haegeler