Schlammschlacht: AfD verhält sich wie eine „Altpartei“

Altenburg

Aus der Ferne lässt sich kaum entscheiden, wer in dem AfD-Eklat der Gute und wer der Böse ist. So klingen Uwe Rückerts Rechercheergebnisse schon ein Stück weit nach eiskalter Abrechnungmit seinen Ex-Parteifreunden. Mindestens genauso plausibel erscheint aber eine Intrige von Thomas Rudy und Co. mit freundlicher Unterstützung des Landesvorstands, zu dem der Gößnitzer einen guten Draht hat. Doch letztlich ist das auch egal. Denn viel bemerkenswerter macht die Schmutz geschwängerten Vorgänge, dass die AfD sich genau so verhält wie die von ihr gern als „Altparteien“ kritisierte Konkurrenz.

Spaltung der Fraktion im Kreistag wahrscheinlich

Redakteur Thomas Haegeler. Quelle: Andreas Döring

Damit ist aber auch klar: Wer keinen Klüngel der Mächtigen und keinen Partei-Proporz mehr möchte, für den kann die AfD viel sein, aber keine Alternative. Eine Folge, die aus ihrer Sicht drei Wochen vor der Landtagswahl wirklich zur Unzeit kommt. Schließlich lässt sich hieraus – im Gegensatz zum abgebrochenen ZDF-Interview mit Björn Höcke – kaum Kapital schlagen. Auch wenn in der PR-Branche die Weisheit gilt: Schlechte Publicity ist besser als keine.

Schwer machbar aber bleibt nach derlei Vorfällen eine weitere Zusammenarbeit von Rudy und Rückert. Zwar ist eine Zweckgemeinschaft im Kreistag vorstellbar. Aber wie soll die funktionieren ohne ein Mindestmaß an Vertrauen? Zudem wäre es ein Novum, wenn ein Parteiloser die Fraktion einer Partei auf dieser Ebene führte. Als Übergang erscheint das möglich, auf Dauer aber ist eine Spaltung deutlich wahrscheinlicher.

Von Thomas Haegeler