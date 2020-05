Schlechter Behördenstil ist ein Schaden fürs Image des Altenburger Landes

Altenburg

Was bleibt in Erinnerung, wenn die Corona-Krise irgendwann vorüber ist? Unter anderem wohl der Unmut all jener, die sich in diesen Tagen bestimmter Freiheiten und Grundrechte beraubt sehen. Für manche Einschränkung, die die Corona-Pandemie mit sich brachte, mag es ernstzunehmende Argumente geben. Doch es gibt Grenzüberschreitungen, die auch in diesem Ausnahmezustand nicht zu dulden sind.

OVZ-Redakteur Kay Würker. Quelle: Mario Jahn

Anzeige

Einschnitte in die Presse- und Meinungsfreiheit gehören dazu. Was sich in den vergangenen Tagen im Altenburger Land abspielte, muss jeden konsternieren, dem Artikel 5 des Grundgesetzes etwas bedeutet. Es geht nicht an, dass ein Amtsarzt aufgebracht durch Verlagsräume tobt und Mitarbeiter in Schrecken versetzt, weil ihm die Meinung eines Redakteurs missfällt. Zwar sind verbale Angriffe auf Journalisten inzwischen leider nichts Außergewöhnliches mehr – ausgeführt vom Leiter eines öffentlichen Amtes hat das aber noch mal eine andere Qualität. Zumal es nicht der erste Vorfall ähnlicher Art im Zusammenhang mit dem Landratsamt oder einem kreiseigenen Unternehmen ist.

Weitere LVZ+ Artikel

Statt einer Entschuldigung des Betreffenden nun auch noch die Aufforderung an die Medienvertreter, den Amtsarzt künftig nicht mehr im Bild zu zeigen. Damit hat das Landratsamt erneut einen Irrweg beschritten – ein weiterer Versuch, Pressearbeit auf rechtswidrige Weise zu unterbinden. Die OVZ wird sich darauf nicht einlassen. Der Leiter des Gesundheitsfachdienstes ist in Corona-Zeiten mehr denn je ein wichtiger Entscheider und Einflussnehmer – er kann nicht einfach abducken, wenn’s ungemütlich wird. Wer Entscheidungen trifft, muss auch Kritik aushalten.

Landkreis bringt sich unangenehm ins Gespräch

Wo dieser Grundsatz nicht greift, nimmt der gesamte Landkreis Schaden. Medienvertreter in ganz Mitteldeutschland sprechen inzwischen über das Altenburger Land, wo Presserechte per Anweisung aus der amtlichen Pressestelle außer Kraft gesetzt werden sollen. Es ist der gleiche Landkreis, in dem das behördliche Misstrauen gegenüber den eigenen Bürgern so groß ist, dass einen weiteren Monat lang in Kitas und Schulen Fieber gemessen wird, statt an die Vernunft der Eltern zu glauben. Und es ist eben jener Landkreis, wo dem Anschein nach ungewöhnlich viele Menschen derart von Behörden eingeschüchtert sind, dass sie Kritik an deren Arbeit nur anonym äußern.

Von Kay Würker