Mehr als 20 Jahre ist es her, dass sich in Altenburg zum letzten Mal Gelenkbusse um die Ecken schlängelten – damals noch die Fahrzeuge des ungarischen Herstellers Ikarus, die vielen Altenburgern im Gedächtnis geblieben sind. Seit Montag tritt nun für einige Tage ein neuer Bus der Firma MAN das Erbe der „Schlenkis“ an, wie viele Altenburger die Gelenkbusse liebevoll nennen. Er verkehrt im Testbetrieb auf der Stadtlinie S zwischen Nord und Südost.

Linienbetreiber Thüsac hatte letzte Woche bereits Testfahrten durchgeführt, am Montag konnten nun erstmals auch Fahrgäste einsteigen. Im Testzeitraum will das Unternehmen herausfinden, wie sich der große Bus im Stadtverkehr schlägt, ob er gut um die Ecken kommt und wie er von den Bürgerinnen und Bürgern angenommen wird.

Freude über mehr Platz

Innen machen sich die 18 Meter Länge durch entspanntere Platzverhältnisse bemerkbar als in den Schwesterfahrzeugen. Im Gegensatz zu den üblichen rund 12 Meter langen Stadtbussen bietet das neue Modell deutlich mehr Sitzgelegenheiten. „Große Klasse, der Bus ist nicht so voll und man hat viel mehr Platz“, findet am Montag eine Altenburger Rentnerin, die die Linie S fast täglich für den Weg zum Arzt oder zum Supermarkt nutzt.

Auch ein Student auf dem Weg zum Einkaufen ist ganz überrascht vom neuen Gefährt. „Zuerst kam mir der lange Bus ein bisschen überflüssig vor, schließlich hat Altenburg ja nicht so viele Einwohner“, erzählt der 25-Jährige, der den Bus mehrmals die Woche auf dem Weg zum Bahnhof nutzt, um dann zur Uni nach Leipzig zu fahren. „Andererseits ist die Linie S meistens schon ziemlich überfüllt, und gerade in Corona-Zeiten machen mehr Platz und Abstand immer Sinn.“

Tatsächlich hat im „Schlenki“ fast jeder Fahrgast einen Sitzplatz – zumindest, bis an der Haltestelle Offenburger Allee eine Gruppe Schulkinder des Spalatin-Gymnasiums einsteigt und alle völlig begeistert das neue „Drehding“ ausprobieren wollen, sich auf das bewegliche Drehgelenk stellen. Ein Schüler der Klasse 6c ist selbst großer Bus-Fan und weiß schon genau über das neue Fahrzeug, den Hybridantrieb mit Dieselmotor und alle technischen Details Bescheid. „Ich fahre zwar nicht so oft mit der Linie S, fände es aber cool, wenn so ein Bus in der Stadt fahren würde.“

Platz löst nicht alle Probleme

Ein vermutlich noch größerer Bus-Fan ist David Engert, der am Montag ebenfalls die Gelegenheit nutzt, um eine Runde im neuen Gelenkbus zu drehen. Der Altenburger betreibt schon seit 2009 als Hobby die Website abgbus.de, auf der er über Fahrplanänderungen und andere Neuigkeiten im Nahverkehr des Landkreises informiert. Dem neuen Modell steht er positiv gegenüber, auch wenn der zusätzliche Platz nicht alle Probleme lösen kann. „Momentan gehen viele Fahrgäste gar nicht bis nach hinten durch, sodass viel Platz ungenutzt bleibt. Aber das ist sicherlich Gewöhnungssache“, sagt Engert.

Ein viel größeres Problem sei die Pünktlichkeit der Busse: „Wenn alle Fahrgäste an der Vordertür einsteigen, macht auch der viele Platz den Bus nicht schneller.“ Besonders auf der Linie S hätten die Busse oft einige Minuten Verspätung, dann wiederum kämen zwei direkt hintereinander. „Dann steigen natürlich alle Leute in den vorderen Bus, und der hintere bleibt fast leer.“ So könne man sich kaum auf den Fahrplan verlassen.

Vier neue Busse, das kostet

Ob eine Umstellung auf die größeren Busse trotzdem Sinn macht? „Platztechnisch ist das sicherlich eine gute Sache“, meint Engert, „wenn man allerdings die komplette Linie S ausstatten wollte, müsste man gleich vier Busse anschaffen, und das wäre mit einem großen finanziellen Aufwand verbunden.“

Ob und wann die Thüsac solche Anschaffungen plant, wie lange der 18-Meter-Riese noch getestet wird und nach welchen Kriterien der Test verläuft – diese OVZ-Anfragen ließ Thüsac-Geschäftsführerin Tatjana Bonert bis Montagabend unbeantwortet.

Von Robin Knies