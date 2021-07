Schließung der Kunststofftechnik Nobitz: Belegschaft war bis zuletzt voller Hoffnung

Nobitz

Die Emotionen waren vielfältig, als der Belegschaft von KTN im Juni auch die letzte Hoffnung auf eine mögliche Standorterhaltung genommen wurde. Das Werk der Kunststofftechnik Nobitz GmbH schließt spätestens Ende 2022, auch die restlichen 168 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen werden ihre Jobs verlieren.

Wie die Zukunft für sie aussehen könnte, weiß Stephanie Knust. Sie ist Betriebsratsvorsitzende bei KTN und seit 2004 im dort beschäftigt. Seit 2013 hat sie den Vorsitz des Betriebsrates inne. Sie steht jetzt, zusammen mit ihren Kollegen und Kolleginnen, dafür ein, allen in der Belegschaft einen den Umständen entsprechend möglichst guten Schlussstrich zu verschaffen.

Betriebsrat warnte vor Ende

Stefanie Knust selbst sagt, sie habe die derzeitige Situation kommen sehen. „Ich bin leider die, die genau diesen Werdegang vorausgesagt hat, schon seit 2018/2019 hatte ich dieses ,Bauchgefühl’“, erklärt die 40-Jährige. Ihre Emotionen seien gemischt. Da sei auf der einen Seite die Dankbarkeit für einen bis dato krisensicheren Job, sicheres Gehalt und tolle Kolleginnen und Kollegen. Andererseits sei sie auch wütend, denn der Betriebsrat habe wiederholt Anregungen, Hinweise und Warnungen ausgesprochen, die ignoriert worden seien. Das Ende der KTN sei die Folge.

Die Reaktionen auf die Schließung habe die Belegschaft unterschiedlich aufgenommen, berichtet Knust. „Die einen sind froh, nicht noch einmal bangen zu müssen, ob sie ihren Job verlieren oder nicht, wie es im letzten Jahr der Fall war. Es gibt jetzt einen klaren Abschluss.“ Anderen sei eine Entscheidung abgenommen worden. Viele andere hätten jedoch gehofft, dass es irgendwie doch weitergehe in Nobitz. Gerade bei jenen sei die Nachricht der Geschäftsführung mit der Entscheidung aus Frankreich ein Schockmoment gewesen, schildert Stefanie Knust. „Die erkennbaren Emotionen waren betroffenes Schweigen und sofortiges Verlassen der Informationsveranstaltung.“

KTN angeschlagen von der Corona-Krise

Rückblick: Bereits die vergangenen Jahre liefen holprig im Nobitzer Werk (die OVZ berichtete). Die Corona-Pandemie führte bei Flugzeugherstellern zur finanziellen Einbrüchen und weniger Aufträgen. KTN liefert unter anderem Teile der Innenausstattung für Airbus. Die Nobitzer gehören seit 2011 zum französischen Konzern Hutchinson Aerospace. Bereits im Herbst wurde in Nobitz die Belegschaft verkleinert, von den damals 303 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen mussten 135 gehen.

Die Betriebsratschefin berichtet, dass schon dadurch im vergangenen Jahr ein Interessenausgleich und Sozialplanverhandlungen notwendig wurden. Der Teil der ehemaligen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die bereits 2020 gehen mussten, kam zunächst in eine Transfergesellschaft.

Die verbliebenen Kolleginnen und Kollegen wurden Anfang Mai informiert, dass ein Kunde seinen Vertrag nicht verlängere – und womöglich weitere Kündigungen anstanden. „Es wurde zeitgleich angekündigt, dass parallel geprüft wird, ob überhaupt noch wirtschaftliches Arbeiten mit zwei Hallen dieser Größe und mit nur 80 Beschäftigten möglich sei.“ Im Juni stand das Aus schließlich fest. Der Betriebsrat sei von dieser Entscheidung aus Frankreich erst kurz vor der offiziellen Mitteilung informiert worden, so Knust.

Transfergesellschaft soll Zukunft der Belegschaft sichern

Auch für den übrigen Teil der Belegschaft strebt man jetzt in Nobitz eine Transfergesellschaft an, wenn gewünscht. „Wir arbeiten seit letztem Jahr sehr erfolgreich mit der Transfergesellschaft PTG zusammen und streben dies auch für den aktuell zu verhandelnden Sozialplan/Interessenausgleich an. Die PTG kann auf eine Vermittlungsquote von 74 Prozent sehr stolz sein und das zeigt mir, dass etwas geht auf dem Arbeitsmarkt im Umkreis“, konstatiert Stefanie Knust. Sie sagt, der eine oder andere sehe das nun vielleicht als Chance auf Neuanfang, anderen wiederum werde es auch schwerer fallen, neue berufliche Wege einzuschlagen. „Wie heißt es so schön? Wo eine Tür zugeht, geht eine andere auf.“

Übernahmen in andere Standorte des Konzerns kämen für die Belegschaft nicht in Betracht. Dass der Standort einem großen Konzern angehöre, habe da keine Vorteile. Einzig in der Absicherung der Kollegen und Kolleginnen, so Knust. Bei ihr bleiben am Ende auch Fragen. Besonders mit dem Blick aus der Vogelperspektive, wie sie sagt. Was ist zum Beispiel mit den Subventionen, die der Auftraggeber erhalten hat?

Von Vanessa Gregor