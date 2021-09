Schlossorganist Felix Friedrich geht in den Ruhestand

Altenburg

Das war wirklich echt knapp. Erst am 23. August und damit lediglich eine Woche vor dem offiziellen Start gaben die zuständigen Behörden endgültig grünes Licht: Die Thüringische Orgelakademie 2021 kann stattfinden. Felix Friedrich fiel ein Stein vom Herzen, dessen Größe gigantisch gewesen sein muss. Denn es ist für ihn nicht irgendeine Orgelakademie, sondern die 30. und zugleich seine letzte. Der Altenburger Schlossorganist verabschiedet sich am 31. Oktober in den Ruhestand und gibt damit auch die Akademie, die er 1991 gründete und der er seither als Intendant vorsteht, in jüngere Hände.

Eigentlich standen sowohl Jubiläum als auch Abschied schon im vergangenen Jahr ins Haus. „Mit 75 hielt ich das für angemessen“, meint Felix Friedrich augenzwinkernd, schließlich genießen die allermeisten seiner Altersgenossen da längst die Rente. „Doch dann kam Corona. Die Orgelakademie musste abgesagt werden. Ausgerechnet die 30, die ich unbedingt noch mitgestalten wollte.“ Also hängte er auch beruflich noch ein Jahr dran. Und wieder herrschte lange Unsicherheit. Doch nun ist die Akademie in dieser Woche – erfolgreich wie immer – über die Bühne gegangen.

Felix Friedrich verschob seinen Renteneintritt um ein Jahr, um die diesjährige Orgelakademie gestalten zu können. Quelle: Mario Jahn

Mehr Bewerber als Plätze

Insgesamt 32 Teilnehmer haben ihr Wissen an den Orgeln der Erbauer Trost, Silbermann, Heinrich Oestreich oder Opitz in Stadtlengsfeld, Jonaswalde, Waltershausen, Ponitz und Altenburg erweitert. Sie kamen in diesem Jahr aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Belgien, Italien, Polen, China, Südkorea, USA, Japan und Malaysia. „Viele Teilnehmer besonders aus Fernost saßen noch nie an einem der prächtigen historischen Instrumente, kennen nur moderne Pfeifen- und Elektronenorgeln“, weiß Friedrich. Dies allein dürfte aber nicht der Grund dafür sein, dass sich die Thüringische Orgelakademie, bis 1994 Sächsisch-Thüringische Orgelakademie, unverändert großer Beliebtheit erfreut. Zu ihrer Attraktivität tragen die namhaften Gastprofessoren, die alljährlich für die Seminare gewonnen werden, ebenso bei wie die perfekte Organisation. Während anderenorts Orgelakademien aufgeben mussten, gibt es in Thüringen mehr Bewerber als Plätze.

Zum 30. und zum letzten Mal: Felix Friedrich begrüßt am 1. September die Teilnehmer der Thüringischen Orgelakademie in der Schlosskirche. Quelle: Mario Jahn

„Meister seines Fachs“

„Dies ist unbenommen das Verdienst von Felix Friedrich“, sagt Thomas Knechtel. Der Leiter des Residenzschlosses Altenburg hat seit zwei Jahrzehnten mit „seinem“ Schlossorganisten intensiv zusammengearbeitet und ihn als überaus verlässlichen, engagierten, umgänglichen und durchaus zu Späßen aufgelegten Menschen kennengelernt. „Er ist ein absoluter Meister seines Fachs, international geachtet, und doch bodenständig geblieben, ohne Starallüren. Er pflegt zu allen ein nettes Verhältnis, egal ob wissenschaftlicher Mitarbeiter oder Hausmeister, und genießt deshalb großes Ansehen“, so Knechtel.

Geboren im Januar 1945 in Hochweitzschen nahe Döbeln war Felix Friedrich Musikalität nicht unbedingt in die Wiege gelegt worden. Instrumente wurden in seinem Elternhaus allenfalls zum Hausgebrauch hervorgeholt. Aber es gehörte irgendwie zur Bildung. Zehnjährig begann der Sohn auf Geheiß des Vaters widerwillig mit dem Klavierunterricht. Sechs Jahre später kam die Orgel hinzu. Weil ihm nach dem Abitur wie vielen Klassenkameraden der dreijährige Armeedienst drohte, entschied er sich für ein Studium der Kirchenmusik in Dresden, später folgte ein weiteres an der Hochschule für Musik „Franz Liszt“ in Weimar.

Musikschullehrer wider Willen

Doch freie Kirchenmusiker-Stellen gab es in den 1970er-Jahren in der DDR kaum. So bewarb sich Friedrich an der Altenburger Musikschule als Lehrer. Der hoch qualifizierte Organist unterrichtete Kinder am Klavier – unter anderem auch den Bruder von Thomas Knechtel – und begleitete den Ballettunterricht in der Tanzschule Schaller. Glücklich war er damit nicht. Schon an der Hochschule aber hatte ihm sein Hauptfach-Professor avisiert, dass es in Altenburg eine bedeutende historische Orgel gibt. Freilich in einem undiskutablen Zustand, eher ein Rudiment. Diesen Zustand zu ändern, sprach Friedrich im Rathaus vor. Und tatsächlich: Die Restaurierung der 1735 bis 1939 vom herzoglichen Hoforgelbauer Heinrich Gottfried Trost erbauten Orgel wurde genehmigt. Durch die 1976 bevorstehende 1000-Jahr-Feier der Skatstadt war das nötige „Kleingeld“ verfügbar.

Fingerfertigkeit ist gefragt beim Orgelspiel. Tägliches Üben war Pflicht, um sie nicht zu verlieren. Quelle: Mario Jahn

Königin bestimmt das Leben

Von nun ab bestimmte die Königin der Instrumente sein Leben („Mein Beruf ist mein Hobby. Mein Hobby ist mein Beruf.“). Friedrich, noch im gleichen Jahr als Schlossorganist eingestellt, spielte sich in die erste Reihe deutscher Organisten. Seine Konzerttätigkeit führte ihn in alle europäischen Länder sowie in die ehemalige UdSSR und in die USA. Zudem gastierte er mit großem Erfolg bei internationalen Musikfestspielen wie etwa in Salzburg, spielte über 80 CDs ein und musizierte als Solist regelmäßig mit bedeutenden Orchestern und Dirigenten, unter anderem Fabio Luisi, Kurt Masur und Peter Schreier. Unvergessen bleibt ihm persönlich das Konzert zum 15. Jahrestag der Inthronisierung von Papst Johannes Paul II. im Jahre 1993 im Vatikan. Eingeladen waren Chor und Orchester vom MDR – und Felix Friedrich. „Ein tolles Erlebnis.“

Erzähler neckischer Geschichten

Der promovierte Musikwissenschaftler ist aber nicht nur ein exzellenter Musiker, sondern zugleich ein ebensolcher Erzähler, hat ein lockeres Händchen, wenn es darum geht, neckische Geschichten aufzuschreiben. Sein 2015 unter dem Titel „Die TROSTspendende Silbermann-Orgel“ erschienenes erstes Anekdoten-Büchlein, dem zwei weitere folgten, legt davon Zeugnis ab. Darin erinnert er sich beispielsweise, wie mitten in einem Konzert die altersschwache Orgelbank unter ihm zerbrach, ein Mitarbeiter die Stricke des Blasebalgs mit denen des Kronleuchters verwechselte und er für ein Konzert im Leipziger Gewandhaus die zum Frack gehörende Hose im heimischen Kleiderschrank in Gößnitz vergaß.

Ganz ohne Musik kann sich Felix Friedrich seinen garantiert unruhigen Ruhestand selbstverständlich nicht vorstellen. So gibt er am 9. Oktober an „seiner“ Orgel in der Altenburger Schlosskirche zwar offiziell sein Abschiedskonzert. Es wird trotzdem nicht das letzte sein.

Sein Orgelspiel ist ein Hörgenuss, seine Anekdoten-Büchlein mit ihren neckischen Geschichten sind ein Lesegenuss. Quelle: Mario Jahn

Die Trost-Orgel im Schloss zu Altenburg

Der herzogliche Hoforgelbauer Tobias Heinrich Gottfried Trost (um 1680-1759), der „thüringische Silbermann”, schuf in den Jahren 1735 bis 1739 seine berühmte Orgel in der Schlosskirche zu Altenburg. 1881 wurde das Instrument durch Friedrich Ladegast aus Weißenfels wahrscheinlich auf Empfehlung von Franz Liszt im Stil des 19. Jahrhunderts verändert. Im Ersten Weltkrieg waren 1917 die Zinnpfeifen der Orgel für die Rüstungsindustrie eingeschmolzen worden. 1974 bis 1976 erfolgte eine umfassende Restaurierung durch den Orgelbaubetrieb Hermann Eule aus Bautzen, wobei der Originalzustand von 1739 rekonstruiert wurde.

Die Barockorgel hat 2223 Pfeifen, die größte misst 4,80 Meter, die kleinste acht Millimeter. Sie hat 37 Register, zwei Manuale, ein Pedal und verfügt außerdem über ein Glockenspiel. Die Orgel ist – eher ungewöhnlich – seitlich im Kirchenschiff angebracht. Normalerweise befindet sie sich an der Westempore, dort aber hat in Altenburg die Herzogloge ihren Sitz.

Im September 1739 hat Johann Sebastian Bach selbst auf dem Instrument gespielt. Es ist zudem eine der wenigen Orgeln, auf denen fast alle seine Werke intoniert werden können.

Von Ellen Paul