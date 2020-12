Schluss mit Abstrichen: Starkenberger Neu-Hotelier setzt auf Wellness im Altenburger Land

Altenburg

Nein, es lässt sich nicht beschönigen: 2020 war ein Jahr mit Abstrichen. Denn Abstriche musste wohl jeder machen, mindestens im Privatleben. In gravierenderen Fällen gab’s sogar eine Einladung zur sogenannten Abstrichstelle.

Was für ein Wort. So richtig ungemütlich. Das kannten wir zu Anfang dieses Jahres noch gar nicht. Die allerwenigsten ahnten, was Inzidenzen sind, oder dass sie sich mal stundenlang an der Apotheke anstellen würden – für FFP2. Für derlei Vokabeln hatten wir zu Jahresbeginn im Wortschatz gar keine Schublade. Nun wirken sie irritierend vertraut.

Anzeige

Das C-Wort ist tabu

Die inflationärste aller 2020er-Spracherweiterungen möchte ich Ihnen hier aber bewusst nicht servieren: das hässliche C-Wort. Sie wissen schon. In behüteteren Tagen empfanden wir ja schon die K-Frage als anstrengend und das F-Wort als Zumutung, doch nun sehen wir uns mit etwas konfrontiert, das wir uns noch weniger erträumten als O-Beine: das C-Wort. Kein Tag seit März, an dem es nicht in irgendeiner Schlagzeile auftauchte.

Leidvoll mussten wir auch erfahren, was dieses C-Wort aus dem Lateinischen übersetzt bedeutet. Es heißt Kranz – natürlich. Gemeint ist hier das Speckkränzchen in Hüfthöhe, erarbeitet im monatelangen Homeoffice. Das C-Wort steckt nicht nur an, es legt auch an.

Zeit für eine neue Vokabel: Schölaz!

Doch am letzten Tag dieses Jahres möchte ich Ihnen, zumindest in diesem Beitrag, weitere virale Verwicklungen ersparen. Es ist an der Zeit, wieder positiv zu denken, ohne sich positiv zu fühlen. Lassen Sie uns für 2021 ein neues Wort lernen: Schölaz! Die Kurzvokabel für den SCHÖnsten Landkreis Aller Zeiten. Unser Altenburger Land.

Um Ihnen für den Schölaz die Augen zu öffnen, habe ich diesen Text bebildert – mit unserem ehemaligen Wirtschaftsförderer Wolfram Schlegel, der uns lehrt, das Leben in diesem Landkreis zu schätzen und zu preisen. Die Rente bedeutet für ihn keinen Ruhestand, im Gegenteil: Als Bürgermeister von Starkenberg bringt er ab 2021 den Tourismus wieder in Schwung. Angetrieben von der Hotelbedarfsanalyse des Tourismusverbandes, die im Frühjahr dem Schölaz Potenzial für ein höherpreisiges Wellnesshotel auf dem Lande bescheinigte, schritt Schlegel zur Tat. Und während der Gemeinderat noch glaubte, er stecke die zwei Millionen aus der Gemeindekasse in ein neues Feuerwehrdepot, möblierte der findige Wirtschaftsprofi bereits sein „Hotel Starkenberg“. Sein Kindheitstraum. In Kürze ist Eröffnung.

Angebot für ausgelaugte Städter

Wohlfühlen im schönsten Landkreis aller Zeiten, lautet das Angebot speziell für ausgelaugte Städter. Bastian Leikeim, Schlegels angeheirateter Altenburger Brauereichef, ist nach Informationen dieser Zeitung als Mitgesellschafter eingestiegen, liefert exklusiv das Altenburger Extra-Helle. Besonders malzig. Schwarzbier und herbe Sorten sind im Schölaz-Hotel verpönt.

Hardy Weisheit, der Wahl-Starkenberger mit Zirkuserfahrung, kümmert sich um die Unterhaltung der Gäste. Und wer sportliche Ausflüge in die Umgebung wünscht, darf im örtlichen Kiestagebau Quad fahren. „Wir tun alles“, beteuert Wolfram Schlegel, „dass die Gäste im Hotel Starkenberg alle Probleme vergessen.“ Insbesondere das lästige C-Wort.

Machen Sie was draus!

Das glauben Sie alles nicht? Dann haben Sie das Prinzip des Schölaz vielleicht noch nicht verstanden. Üben Sie ruhig noch ein bisschen! Oder finden Sie etwas Eigenes, was das Altenburger Land 2021 für Sie zum schönsten Landkreis aller Zeiten macht. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles Gute fürs neue Jahr, liebe Leserinnen und Leser. Bleiben Sie negativ!

Von Kay Würker