Altenburg/Schmölln

Darf man jetzt ohne oder muss man noch mit? Die beiden Seniorinnen studieren etwas unschlüssig den neuesten Aushang an der Eingangstür der Drogerie Müller in Altenburg. Statt des altbekannten Hinweises zum Tragen von FFP2- beziehungsweise OP-Masken werden Kunden am Montag nur noch darauf hingewiesen, vom Einkauf abzusehen, sollten sie Covid-Symptome verspüren. „Das müssen Sie selber wissen, was Sie machen, aber ohne geht“, bestätigt eine weitere Seniorin, die beim Verlassen der Filiale von den Beiden angesprochen wird.

Seit Montag muss man beim Einkaufen keine Maske mehr tragen. Quelle: Maike Steuer

Endlich wieder ohne Maske

Diese fragenden Blicke, sie sind an diesem Montagvormittag vielerorts zu sehen, sowohl in der Innenstadt als auch in den größeren Supermärkten Altenburgs. Es ist Tag eins, an dem „oben ohne“ beim Einkauf laut der jüngsten Corona-Schutzverordnung wieder offiziell gestattet ist, nachdem der ursprüngliche Freedom Day am 20. März aufgrund der hohen Inzidenz in Thüringen verschoben worden war.

„Endlich!“, freut sich Stephanie Hanke, die die Morgenrunde mit Sohnemann Aaron im Kinderwagen mit einem kleinen Bummel durch die Geschäfte verbindet. Ungewohnt sei es ohne Maske schon, aber auch sehr schön, sagt die Altenburgerin. „Ich hatte Corona und bin der Meinung, wir müssen lernen, mit dem Virus zu leben.“

Stephanie Hanke ist froh, endlich wieder ohne Maske durch die Geschäfte bummeln zu können. Quelle: Maike Steuer

„Mit Maske fühle ich mich sicherer“

Derweil desinfiziert sich Hanna Franke wie vor jedem Einkauf seit zwei Jahren im Eingangsbereich von Kaufland Nord die Hände, die Maske sitzt trotz beidseitiger Hörgeräte. Ein bisschen umständlich sei das manchmal schon, wenn sich die Bänder wieder mal verhaken, sagt Hanna Franke, aber deshalb nun alle Vorsichtsmaßnahmen über Bord werfen, nur weil es geht? „Nein“, winkt die Rentnerin direkt ab. „Ich lass’ die lieber auf. Ich bin alt und fühle mich so sicherer.“ Sie habe sich bis jetzt nicht infiziert und das könne auch gern so bleiben. Auch ihre Namensvetterin Bettina Franke hält am Mund-Nasen-Schutz fest – weil sie sich selbst nicht ganz fit fühlt und andere schützen möchte. „Der Mensch ist ein Gewohnheitstier und die Maske stört mich schon lange nicht mehr“, betont die Zeitungszustellerin.

Bettina Franke sagt weiterhin Ja zur Maske. Quelle: Maike Steuer

Die Maske ist nicht das Problem

41 129 Neuinfizierte deutschlandweit vermeldete das Robert-Koch-Institut an diesem 4. April, darunter 1477 erkrankte Thüringerinnen und Thüringer. 216 Menschen haben sich allein übers Wochenende im Altenburger Land angesteckt, die Inzidenz liegt zu Wochenbeginn bei 1327.

Angst, dass er ebenfalls bald zu den Infizierten zählen könnte, hat Gerhard Klenner nicht. Auch ohne Maske. „Ich bin 82 Jahre alt, vierfach geimpft. Was soll mir denn passieren?“, entfährt es dem Rentner, während er seine Einkäufe verstaut. Überhaupt sei das Problem nicht die Maske, sondern die mangelnde Impfbereitschaft der Bevölkerung, ist er überzeugt. „Zu DDR-Zeiten hätte es da keine Diskussion gegeben. Da wäre einfach jeder geimpft worden und fertig.“ So eine Durchsetzung der Impfpflicht hätte er sich auch von der Bundesregierung gewünscht.

Mal mit, mal ohne Maske, das hält sich die Waage

Während der Großteil der Leute zuerst maskiert ihren Einkaufswagen in den Supermarkt schiebt, ist der Schutz bei nicht wenigen schon in Höhe der Backwaren verschwunden, pegelt sich das Verhältnis von Maskenträgern und -ablegern bei gefühlt 50/50 ein. Sie habe auch überlegt, ob sie ohne gehen sollte und erst mal geschaut, was die anderen so machen, erzählt eine Frau mit langen dunklen Haaren. „Ohne fühlt man sich schon nackig, aber auch irgendwie richtig gut“, sagt sie.

Tendenz Richtung maskenlos

Bei den Mitarbeitenden in den Supermärkten hingegen scheint die Tendenz Richtung maskenlos zu gehen. Eine große Erleichterung sei das, bestätigt eine Angestellte an der Kasse. Auch ihre Kollegin nebenan begrüßt ihre Kunden nun wieder mit einem sichtbaren Lächeln.

Eine Dame an der Kasse bei Lidl in Oberlödla hingegen äußert sich unerschüttert: „Ich lasse die Maske auf, selbst wenn man damit jetzt komisch angeguckt wird.“ Der halbe Kindergarten in ihrer Gemeinde sei aktuell wegen Corona zu Hause, fügt sie an, der Spuk sei noch lange nicht vorbei. „Mit Maske fühle ich mich sicherer.“ So scheint es auch vielen anderen Einkaufenden zu gehen: Stippvisiten im Altenburger Bahnhofcenter und bei Aldi in Nobitz ergeben: Der Großteil der Kundschaft behält zum Wochenstart den Schnutendeckel erst mal auf.

Maskenpflicht entfällt nicht zwangsläufig

Und in einigen Einrichtungen bleibt das auch so vorgeschrieben. Zwar macht das neue Infektionsschutzgesetz die Schutzmasken nur noch in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen sowie im öffentlichen Nahverkehr zur Pflicht, doch Geschäftsinhaber können von ihrem Hausrecht Gebrauch machen und weiterhin auf Mund-Nase-Bedeckungen in ihren Räumlichkeiten pochen.

Eine Reihe von Apothekern im Altenburger Land hat sich für diesen Weg entschieden. Freundlich, aber bestimmt weisen sie darauf hin. „Es macht doch wenig Sinn, wenn die Patienten im Schmöllner Ärztehaus in den Praxen die Maske tragen und dann ohne zu uns kommen, womöglich mit Krankheitssymptomen“, begründet Dr. Lutz Gebert, Inhaber der Osterland-Apotheke im gleichen Haus, seine Entscheidung. Gleiches gelte selbstverständlich auch für seine Apotheke in Altenburg und die seiner Frau in Langenleuba-Niederhain.

Apotheker machen von Hausrecht Gebrauch

Der Sprecher der Kreisapothekerschaft weiß außerdem von mehreren Kolleginnen und Kollegen, die es ihm gleichtun, beispielsweise die Schloss-Apotheke in Schmölln sowie die Aesculap- und die Klosterapotheke in Altenburg. Eine genaue Übersicht, wie viele es im Altenburger Land sind, existiert allerdings nicht. „Bislang gab es von den Kunden keinen bösen Kommentar“, freut sich Gebert. Das bestätigt auch Apothekerin Gabriele Gumprecht von der Klosterapotheke. „Wir lassen unser Schild mit der Aufforderung zum Maske-Tragen einfach weiter vor der Tür. Die Kunden richten sich bislang bereitwillig und verständnisvoll danach.“

Weiterhin Maskenpflicht in Theater und Hallenbad Wer sich bei seinem Besuch im Altenburger Theaterzelt am Sonntagabend schon einen sogenannten Freedom Day erhoffte, sah sich getäuscht. Laut Homepage galt noch immer die 3G-Regel sowie Maskenpflicht. Auch am Montag hatte sich daran bis zum Nachmittag nichts geändert. Soll es sich aber noch im Laufe des Tages, versprach der Kaufmännische Geschäftsführer, Volker Arnold, am Nachmittag auf OVZ-Nachfrage. Eile war nicht geboten, da am Montag weder in Altenburg noch in Gera Vorstellungen beziehungsweise Veranstaltungen im Spielplan standen. Ab Dienstag aber entfallen die bisher am Theater geltenden 3G-Regeln. „Das bedeutet für die Besucher, dass keine Corona-Nachweise am Eingang mehr kontrolliert werden“, so Arnold. „Dennoch gilt in den Spielstätten eine Maskenpflicht.“ Hier macht das Theater von seinem Hausrecht Gebrauch. Geplant sei außerdem, das Schachbrettmuster beim Kartenverkauf vorerst bis Ostern beizubehalten. Das Altenburg-Geraer Theater steht mit seiner noch etwas zögerlichen Handhabung der neuen Möglichkeiten übrigens im Kultursektor nicht allein auf weiter Flur. So haben beispielsweise wichtige Berliner Kultureinrichtungen entschieden, vorerst weiter an der Maskenpflicht festzuhalten. Das Deutsche Nationaltheater in Weimar hat sie zwar abgeschafft, will aber erst ab Mai wieder die volle Platzkapazität anbieten. Auch in der Altenburger Schwimmhalle gilt auf Grund der immer noch sehr hohen Inzidenzen die unveränderte Pflicht zum Tragen einer Gesichtsmaske im Eingangsbereich bis zur Umkleidekabine, außerdem ein Aufenthaltsverbot im Foyer, teilt die Ewa als Betreiber mit. Die Maßnahmen sollen die Besucher und Mitarbeiter schützen, heißt es in einer Mitteilung. Zugangsbeschränkungen für den Besuch des Hallenbades entfallen jedoch. Im Schmöllner Freizeitbad Tatami gelten lediglich noch Abstands- und Hygieneregeln per Eigenverantwortung. Die Maskenpflicht ist passé, ebenso der Corona-Aufschlag an der Kasse.

Von Maike Steuer und Ellen Paul