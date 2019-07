Altenburg/Schmölln

Seit gut einem Jahr finden in Altenburg regelmäßig Schmecktouren statt. Das sind kulinarische Stadtführungen, bei denen die Gäste im Laufe der fünf bis sieben Stationen der Touren echte Altenburger Persönlichkeiten treffen und hinter die Kulissen schauen. Überall werden leckere Spezialitäten verkostet. Die Schmecktouren sind ein Erlebnisprodukt, um die Region kulinarisch kennenzulernen. Das teilt die Altenburger Tourismus GmbH (ATG) mit. Die dreistündigen Touren laufen in Altenburg sehr erfolgreich. Das sei Grund genug, in die Region zu expandieren, heißt es.

Zwei Varianten entwickelt

In Kooperation mit der Onlineplattform www.knopfstadt.de entwickelte die ATG zwei Varianten in Schmölln – jeden ersten Samstag im Monat von 10 bis 13 Uhr eine Mittagstour und jeden letzten Freitag im Monat von 17 bis 20 Uhr eine Abendtour. Nach erfolgreichen Testläufen, die der ATG und den teilnehmenden Partnern halfen, die Routen zu optimieren, sind die Schmecktouren nun buchbar. Für 38 Euro pro Person kann man sich abends oder mittags herzhaft durch die Knopfstadt schmecken (nichts für Vegetarier) und dabei so einiges über deren Geschichte und Traditionen erfahren. Zu beachten ist: Bei der Abendtour sollten die Teilnehmer gutes Schuhwerk anhaben, denn es geht auf und ab. Höchster Punkt ist der Ernst-Agnes-Turm mit einem einzigartigen Blick über Schmölln.

Touren enden in Restaurants

Die Anmeldung erfolgt einfach online über die Internetseite www.schmecktouren.de. Dort sind auch alle Termine und teilnehmenden Partner – auch für die Altenburger Touren – zusammengefasst.

Um nicht zu viel zu verraten: Die Abend-Tour endet im Restaurant des Hotels Bellevue mit einer Ziegenkäse-Suppe, die Mittagstour im Hotel Reussischer Hof. Dort natürlich mit einem Schmöllner Mutzbraten.

Die Touren werden jeweils einmal im Monat zu einem festen Termin angeboten, in den man sich auch als Person, Paar oder Gruppe einbuchen kann. Für Firmen und kleine Gruppen können die Touren – während der Öffnungszeiten der Partner – auch auf einen Wunschtermin gelegt und gebucht werden.

Termine:

Schmecktour in Schmölln am Abend 17 – 20 Uhr (letzter Freitag im Monat): 26. Juli, 30. August, 27. September, 25. Oktober, 29. November

Schmecktour in Schmölln am Mittag 10 – 13 Uhr (1. Samstag im Monat): 3. August, 7. September, 5. Oktober, 2. November

Mittagsschmecktour in Altenburg 11 – 14 Uhr: 10. August, 14. September, 5. Oktober, 9. November

After-Work-Schmecktour in Altenburg 17 – 20 Uhr: 2. August, 6. September, 4. Oktober, 1. November

Süße Schmecktour in Altenburg 14 – 17 Uhr

16. August, 20. September, 18. Oktober, 20. November

Von Jens Rosenkranz