Schmetterlinge, Vulkane, Heuschrecken: Mauritianum Altenburg eröffnet Sonderschauen

Altenburg

Mit zwei neuen Sonderausstellungen wird im Naturkundemuseum Mauritianum ab diesem Sonnabend die Sommersaison eingeläutet. Im Mittelpunkt stehen geologische und biologische Aspekte rund um das Thema Gärten.

„Der Grund des Gartens: Porphyr“

Die Geologen des Museums führen die Besucher rund 280 Millionen Jahre zurück ins Erdzeitalter des Rotliegend, als es heiß zuging in der Region, auf der jetzt das Altenburger Land liegt. Vulkane formten die Landschaft, was auch heute noch sichtbar ist. Porphyr ragt an einigen Stellen des Altenburger Landes gut sichtbar durch die Lößschicht, ob als Schlossberg, Weißer Berg oder Paditzer Schanzen. Aber auch kleine Aufschlüsse, in denen Porphyr als Baumaterial gewonnen wurde, erzählen von Geschichten um verborgene Gärten in der Stadt Altenburg. Daher nennt sich eine der beiden neuen Ausstellungen: „Der Grund des Gartens: Porphyr“.

„Das zarte Fräulein Zartschrecke“

Im Kinderkolleg beschäftigen sich die Kinder mit der Tier- und Pflanzenwelt des Schlossparks. Highlight der Exkursionen ist das zarte „Fräulein Zartschrecke“ – eine kleine zarte hellgrüne Heuschrecke mit superlangen Fühlern. Sie gab der zweiten Sonderausstellung ihren Namen: „Das zarte Fräulein Zartschrecke – Parks und Gärten als Refugien“. Die seltene Heuschrecke steht stellvertretend für viele Insektenarten, die im Schlosspark einen Lebensraum gefunden haben.

Kleine Rätsel in der Ausstellung

Die Ausstellung erläutert, warum seltene Arten, die in der Region fast ausgestorben sind, im Schlosspark überlebt haben und warum viele sonst verbreitete Arten fehlen. So greift die Schau die Frage der Kinderkolleg-Kinder auf, die sie auf ihren Kescher-Expeditionen stets beschäftigt: „Wo sind nur die Schmetterlinge hin?“. In der Tat fehlen die typischen Wiesenschmetterlinge, obwohl die Schlossparkwiesen im Juni bunte Blumenwiesen sind. Die Biologen des Mauritianums legen dar, was die Insekten-, aber auch Vogelarten des Parks benötigen, um zu überleben. Für Kinder und Familien hält das „Fräulein Zartschrecke“ Rätsel bereit, die in der Ausstellung gelöst werden können.

Die Sonderausstellungen „Auerochse, Wildpferd und Co.“ und „Wenn Wasser knapp wird“ sind weiterhin zu sehen.

Öffnungszeiten: dienstags bis freitags 13 bis 17 Uhr, samstags und sonntags 10 bis 17 Uhr

Von LVZ