Schmölln

Es ist die 6. Ausgabe der bürgermeisterlichen Radtour von Sven Schrade (SPD) und für die hat er sich eine Strecke von rund 600 Kilometern vorgenommen: Von Schmölln aus führt es den Bürgermeister der Knopfstadt mit seiner Rad-Crew diesmal nach Cuxhaven, an die deutsche Nordseeküste. Sieben Tage lang werden die Radbegeisterten unterwegs sein.

Vorschläge für Spendenzweck bis 30. Mai

Auch in diesem Jahr dreht sich die Radtour darum, Spenden für einen guten Zweck zu sammeln. Allerdings steht noch keine Organisation fest, an die die gesammelten Gelder gehen soll. Schrade fragt daher: „Welche gemeinnützige Organisation in Schmölln dürfen wir mit unserer Radtour unterstützen und Spenden für einen guten Zweck einsammeln? Wir freuen uns, wenn wir auch in diesem Jahr wieder für eine besondere Aktion gemeinsam radeln können.“ Wer Vorschläge für einen Spendenzweck hat, kann sich bis zum 30. Mai an buergermeister@schmoelln.de wenden.

Noch sind Rad-Plätze frei

Interessierte aus und um Schmölln, die sich auch auf den Drahtesel schwingen wollen, um den Bürgermeister nach Cuxhaven zu begleiten, hat jetzt noch die Möglichkeit, sich anzumelden. Einige wenige Plätze für die Radreise vom 24. Juni bis 1. Juli 2022 sind noch frei. Anmeldungen bis zum 30. April an presse@schmoelln.de.

Von Katharina Stork