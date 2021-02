Schmölln ermittelt Straßenschäden – und bittet Bürger um Mithilfe

Schmölln

Die weiße Pracht weicht klaffenden Überraschungen: Da Schnee und Eis verschwunden sind, zeigen sich vielerorts die Spuren, die der wochenlang währende starke Frost auf den Straßen des Altenburger Landes hinterlassen hat.

200 000 Euro für Reparaturen eingeplant

Von den Kommunen gilt es jetzt zu ermitteln, wo die dringendsten Reparaturen anstehen. Auch die Stadt Schmölln hat mit der Schadensaufnahme begonnen. „Wir investieren traditionell viel Geld in die Straßensanierung“, erklärte Schmöllns Bürgermeister Sven Schrade (SPD) im jüngsten Pressegespräch. Ihm zufolge seien in diesem Jahr stolze 200 000 Euro für die Sanierung der kommunalen Verkehrswege in der Knopfstadt vorgesehen.

Bürger können Schäden online melden

Um ein umfassendes Bild der Schäden zu erhalten, bittet die Stadtverwaltung die Einwohner um Mithilfe. „Wir würden uns freuen, wenn uns die Bürger Hinweise geben könnten“, wirbt Sven Schrade um Beteiligung. Möglich ist dies über den Mängelmelder auf der Internetseite der Knopfstadt – www.schmoelln.de – oder auch per E-Mail an die Adresse buergerservice@schmoelln.de. Das Stichwort lautet in beiden Fällen „Straßenschäden“.

Von Dana Weber