Schmölln feiert Oktoberfest am Tag der Einheit

Schmölln

Fans des größten Volksfests der Welt gucken dieses Jahr in die Röhre – zumindest was die Wiesn in München angeht. Für das Altenburger Land hingegen hat der Schmöllner Verein „Sommeritz Rocks“ am Tag der Deutschen Einheit doch noch ein eigenes kleines Oktoberfest im „STAK reloaded“ auf die Beine gestellt. Die maximal 250 Besucher konnten stilecht im Festzelt sitzen, Leberkäs oder Brezn mit Obazda verspeisen und mit einer Maß den Sonnenschein und die zünftige Volksmusik genießen. Für die kleinen Gäste gab es außerdem eine Hüpfburg.

Zur Premiere des Oktoberfestes im Stak kamen vor allem viele junge Familien mit ihren Kindern. Quelle: Mario Jahn

Anzeige

Spontanes Jubiläum

Für das STAK ist das Oktoberfest gleichzeitig das 14. Jubiläum. Die Idee für das Fest ist laut Sven Franke ganz spontan entstanden: „Wir hatten erst letzten Mittwoch beschlossen, das Fest heute zu machen“, erklärt der Betreiber und Vereinsvorsitzende von Sommeritz Rocks, „die Genehmigung haben wir dann am Samstag bekommen.“ Also wurden die Hüpfburg und eine Bühne für den DJ organisiert, Festzelte aufgebaut und das Fest konnte starten.

Oktoberfest auch in Zukunft möglich

Eigentlich ist das STAK vor allem als Club und Konzertlocation bekannt – ein Oktoberfest ist auch für die Betreiber etwas Neues. „Das ist eine Art Vorläufer“, erklärt Vereinsmitglied Stefan Leonardt, „aber wenn das Ganze gut angenommen wird, könnten wir uns so etwas auch in Zukunft vorstellen.“ Wegen der Corona-Pandemie hatte auch das STAK in diesem Jahr Probleme, da Veranstaltungen im Innenraum nicht möglich waren und Outdoor-Partys schnell Anwohnerbeschwerden nach sich zogen.

Für das STAK ist das Oktoberfest die letzte Veranstaltung in diesem Jahr, im benachbarten MusicClub Schmölln wird es nächsten Freitag aber noch ein Open-Air-Konzert der Band „Tumbling Dice“ geben.

Von Robin Knies