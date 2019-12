Schmölln geht das Geld aus – aber es gibt für 2020 lange Wunschlisten

Schmölln

Die Sprottestadt steht vor gravierenden Finanzproblemen. Im Haushaltsentwurf für 2020 klaffen Millionen-Löcher. Grund sind Gewerbesteuereinbußen, die laut Prognose von 6,9 auf 4,1 Millionen Euro zurückgehen.

Deswegen konnte der Stadtrat auf seiner Dezember-Sitzung am Donnerstag auch keinen Etat für das nächste Jahr beschließen, was traditionell fast immer seit dem Mauerfall in diesem Monat geschah. Bürgermeister Sven Schrade ( SPD) sprach von Hiobsbotschaften, die nicht abreißen. Man schiebe eine Bugwelle von nötigen Investitionen vor sich her. Als Beispiel nannte er die Ostthüringenhalle, die ein neues Dach braucht.

Minus von 8,3 Millionen Euro

Im November vorgelegten Etat-Entwurf steht ein Minus von 8,3 Millionen Euro, das weg muss. Erschwerend kommt hinzu, dass schon in diesem Jahr geplante Gewerbesteuern nicht wie geplant fließen, wohl etwas unter einer Million Euro. Ohnehin war geplant, dass die Rücklage wegen zahlreicher Investitionen von 5,1 auf 3,3 Millionen Euro zum Jahresende abschmilzt. Aufgrund dieser Ausgangslage hatte der Bürgermeister bereits zur letzten Kreistagssitzung auf die finanziellen Probleme seiner Stadt hingewiesen und auf eine Reduzierung der Kreisumlage gedrungen. „Wir sind nur am Streichen, es gibt eine Notlage“, warnte er. Die Umlage wurde dennoch nicht gesenkt und der Kreishaushalt von CDU und AfD beschlossen. Schmölln muss nun 5, 5 Millionen Euro an den Kreis zahlen.

Vorhaben müssen verschoben werden

Schrade sprach sich am Donnerstag nun sowohl für das Hinausschieben von Vorhaben als auch auf das Abspecken solcher aus: „Das wird die Maßgabe sein müssen.“

Kein leichtes Unterfangen. Denn bereits vor dem Entwurf mit dem Millionen-Minus gibt es lange Wunschlisten der Stadtratsfraktionen. Die Bürger für Schmölln fordern beispielsweise eine höhere Attraktivität der städtischen Einrichtungen wie Bibliothek, Jugendklub und Sportanlagen. Das Neue Forum spricht sich für die Umstellung des Caterings aller Veranstaltungen der Stadtverwaltung auf „fair, bio und regional“ aus und will auch eine nachhaltige Beschaffung in der Verwaltung, beginnend mit Papier und Reinigungsmitteln, außerdem die konsequente Fortsetzung der Beseitigung von Schrottimmobilien, die Förderung von Nahwärme, Heizungsumstellung und der Nutzung von Photovoltaik und Erdwärme.

Den längsten Katalog präsentierte die Wählervereinigung für das neue Schmölln, die allein für das jüngst eingemeindete Nöbdenitz elf Wünsche vorbrachte. Auf der Liste stehen Fußwege, neue Dorfmitte, Feuerwehrhäuser, Buswartehäuschen und Spielplätze.

Von Jens Rosenkranz