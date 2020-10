Schmölln gibt Hoffnung auf Weihnachtsmarkt nicht auf

Schmölln

Während es überall Absagen hagelt, könnte in Schmölln im Dezember ein Weihnachtsmarkt erstrahlen. Bürgermeister Sven Schrade ( SPD) will daran festhalten, kann aber im Moment nicht sagen, ob er tatsächlich stattfindet. Dies sei vor allem vom Infektionsgeschehen abhängig, sagte Schrade am Freitag vor der Presse. Wichtigstes Kriterium sei eine Sieben-Tage-Inzidenz von unter 50. Die Entscheidung dazu werde kurz nach dem 30. November fallen, wenn der Teil-Lockdown zu Ende sein soll. Geplanter Zeitraum ist vom 4. bis 13. Dezember.

Verbot von Glühwein ist keine Option

Um Zeit zu gewinnen, könne dies auch um eine Woche verschoben werden. Die Händler in Schmölln seien zu kurzfristigen Lösungen bereit. Wenig Sinn sieht der Bürgermeister, Glühwein oder Bratwürste, so wie in anderen Städten, zu verbieten, da diese Produkte von den meisten Standbetreibern angeboten werden. „Wir werden keine Händler haben, die darauf verzichten wollen“, sagte Schrade. Er hoffe, dass im Dezember der alte Zustand zurückkehre, bei dem maximal 200 Besucher erlaubt sind. Eine solche Zahl könne der Schmöllner Weihnachtsmarkt verkraften, die lediglich in den Abendstunden am Wochenende überschritten werden könnte.

Schmöllns Bürgermeister Sven Schrade (l.) will bei einem Weihnachtsmarkt die von SGS-Firmenchef Konstantin Kupka entwickelte Sicherheitsschleuse einsetzen. Quelle: Jens Rosenkranz

Sollte der Weihnachtsmarkt stattfinden, wäre Schmölln die erste Stadt im Landkreis, wo ein neues Schleusen-System zum Einsatz kommt. Entwickelt wurde es von der Spezialgeräte Schmölln GmbH. Es regelt die Erkennung der Besucher per Telefonnummer und stellt sicher, dass nur Personen mit Maske, ohne Fieber und mit desinfizierten Händen das Festgelände betreten.

Fünf verschiedene, bereits entwickelte und serienreife Sicherheitsschleusen werden am Dienstag erstmals öffentlich vorgestellt. Sie sollen schon am Donnerstag bei der „pro.vention-Fachmesse“ zum Infektionsschutz in Erfurt erstmals zum Einsatz kommen. „Die Schleuse war ein wichtiger Baustein, damit diese Veranstaltung überhaupt stattfinden kann“, sagte Firmenchef Konstantin Kupka am Freitag.

