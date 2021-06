Schmölln hat jetzt eine Franz-Bartzsch-Brücke

Altenburg

Eigentlich sollte die Namensweihe schon vor einem Jahr stattfinden. Doch Corona machte … Ach, lassen wir das. Denn wirklich wichtig ist eigentlich nur eines: Die Stadt Schmölln hat seit Dienstag eine Franz-Bartzsch-Brücke und erinnert damit endlich erkennbar an einer ihrer größten Söhne. Mit einer kleinen Feier, zu der eigentlich nur die Presse eingeladen war und sich dennoch rund 100 Sprottestädter oder Fans aus dem Umland einfanden, wurde die überdachte Holzbrücke über die Sprotte in unmittelbarer Nähe des Knopfmuseums geweiht. Bürgermeister Sven Schrade (SPD) enthüllte ein am Brückensims angebrachtes Schwarz-Weiß-Bildnis von Bartzsch aus jungen Jahren, darunter sein Namens-Schriftzug und ein stilisiertes Keyboard. Dazu erklang die Lift-Rockballade „Wind trägt alle Worte fort“ – gesungen von Franz Bartzsch.

Feierlicher Augenblick am Dienstagabend: Schmöllns Bürgermeister Sven Schrade (l.) und Bartzschs langjähriger Freund Wolf Weber enthüllen die Namenstafel über der Schmöllner Franz-Bartzsch-Brücke. Quelle: Mario Jahn

Die Einweihung war nicht von ungefähr auf den 8. Juni gelegt worden. Am Dienstag wäre der viel zu früh verstorbene Musiker, Sänger und Komponist – von seinen Schmöllner Freunden und Bekannten gern Franzl genannt – 74 Jahre alt geworden. Doch sein Herz hatte am 5. Januar 2010 plötzlich den Dienst versagt. Ein Schock für alle, die ihn kannten und verehrten. Der gebürtige Schmöllner, der 20 Jahre in der Sprottestadt lebte, bevor er in Berlin zu einem Großen seiner Zunft wurde, hinterließ ein beachtliches musikalisches Erbe.

Erinnerungen an die vielen Hits des Komponisten Bartzsch

Schrade erinnerte natürlich zu allererst an die Zusammenarbeit mit Veronika Fischer, in deren Band er nicht nur Keyboarder war, sondern der er zugleich einen Hit nach dem anderen auf den Leib schrieb. An die vielen Lieder, die er für seine Band „4PS“, Ute Freudenberg, Lift oder Karat und ab 1980, nachdem er die DDR in Richtung Westen verlassen hatte, auch für Udo Jürgens, Roland Kaiser, Boney M., Milva, Bolland & Bolland komponierte. „Schade, dass ich ihn nicht mehr kennenlernen durfte“, bedauerte der Bürgermeister. „So wird es sicher vielen jüngeren Leuten, die kurz vor oder zur Wende geboren wurden, auch gehen. Doch seine Lieder bleiben uns als Andenken. Immer wenn wir über diese Brücke gehen, werden wir an ihn denken.“

Darüber freuen sich ganz besonders seine Kinder Daniela Villwock-Bartzsch und Matthias Bartzsch, die es sich nicht nehmen ließen, an der Namensweihe teilzunehmen. „Das ist eine schöne Geste der Stadt. Diese kleine Brücke bedeutet uns sehr viel“, bekennt Matthias Bartzsch. Und seine Schwester ergänzt: „Wir verbinden sehr viele Erinnerungen mit diesem Ort. Unweit davon in der Grenzstraße hat Großmutter Margarete gewohnt. Die haben wir oft besucht.“

Diese Gedenktafel mit QR-Code ist an der Brücke angebracht. Quelle: Mario Jahn

Eigentlich sollte ja genau diese Straße nach Franz Bartzsch benannt werden, doch die Anwohner stimmten dagegen, fürchteten den bürokratischen Aufwand. Dafür ist die Brücke jetzt nicht nur mit Blumenkästen herausgeputzt, sondern sogar digitalisiert. Mit dem Handy kann man auf einer Plakette einen QR-Code scannen, der zur Homepage des Musikers führt. Und in Querstreben sind Titel und Interpreten einiger seiner Lieder ins Holz gebrannt.

Ob sich Bartzsch selbst eine Brücke als Denkmal gewünscht hätte? Sein langjähriger Freund Wolf Weber weiß es nicht. „Er hat nie viel Gewese um seine Person gemacht. Aber vermutlich hätte er sich doch gefreut“, so Weber, der selbst einige Jahre in Schmölln lebte und als DJ nicht nur für die musikalische Umrahmung der kleinen Feier verantwortlich zeichnete, sondern so manche Anekdote zum Besten gab. Erinnerungen prägten auch die Gespräche der Gäste. So bleibt nicht nur für Heidrun Mittelstädt das Konzert, das Bartzsch in den 1970er-Jahren gemeinsam mit Vroni Fischer auf einem Pfefferbergfest gab, unvergessen. Ein paar 1000 Leute seien damals dabei gewesen, sagt sie.

Rund 100 Schmöllner und Fans – unter ihnen auch Bürgermeister Sven Schrade (M., weißes Hemd) nahmen an der Namensgebung am Dienstagabend teil. Quelle: Mario Jahn

Nicht nur mit der Brücke will die Stadt die Erinnerung wach halten. In Zusammenarbeit mit Amiga-Chef Jörg Stempel ist eine DVD-Sonderedition von 500 Stück erschienen, darauf das drei Monate nach dem Tod von Bartzsch veranstaltete Gedenkkonzert vieler ehemaliger Wegbegleiter, gerahmt von einer Vorstellung seiner Heimatstadt. Die DVD ist im Bürgerservice der Stadtverwaltung zum Preis von 15 Euro erhältlich.

Eigentlich sollte anlässlich der Namensweihe – womit mir dann doch wieder bei Corona wären – ein Konzert stattfinden. Unter anderem Angelika Mann und Vroni Fischer sollten kommen, Manuel Schmid von Stern Meißen, wollte mit seiner eigenen Band die Lieder seines großen Vorbilds interpretieren. „Das holen wir im nächsten Jahr auf jeden Fall nach. Dann noch ein paar Nummern größer als jetzt geplant“, verspricht Wolf Weber.

Von Ellen Paul