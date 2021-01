Schmölln

Es war zum Staunen. Ein anderer Ausdruck passt wohl nicht zur Stadtratssitzung in Schmölln, die am Donnerstagabend in der kühlen Ostthüringen-Halle stattfand. Überrascht sein darf man zum einem über einen Haushalt, der trotz eines abgelaufenen und eines begonnenen Krisenjahres samt sinkender Gewerbesteuern attraktive und nicht ganz billige Investitionen vorsieht, alles in allem für fast 15 Millionen Euro. Und zum anderen macht fassungslos, dass dieser Etat für 2021 einstimmig und ohne eine einzige kritische Stimme verabschiedet wurde, obwohl Schmölln in diesem Jahr einen neuen Bürgermeister wählt. Das gab’s noch nie.

Heimische Wirtschaft soll gestärkt werden

„Wir sparen nicht in die Krise hinein“, zeigte sich der amtierende Amtsinhaber Sven Schrade ( SPD) selbstbewusst. Der Etat stärke vielmehr die Nachfrage und die heimische Wirtschaft und sei damit auch ein städtisches Konjunkturprogramm. Außerdem finden gezielte Investitionen in den Wohnstandort Schmölln statt, der sich sowohl auf die Kernstadt als auch auf die alten und neuen Ortsteile beziehe, sagte Schrade.

Damit meinte er zum einen die Weiterentwicklung des Gewerbegebietes Crimmitschauer Straße, Straßenbau und Leitungsverlegung in Zschernitzsch und am Wehrrasen in Großstöbnitz, Kanalumbau im Industriegebiet Nitzschka, Fassadensanierung der Stadtkirche St. Nikolai, Reparatur der Osthüringenhalle und der Tartanbahn sowie die Renovierung der Hermannsbrücke in den Lohsen.

Schwierige wirtschaftliche Lage

Zum anderen aber finden in den eingemeindeten Dörfern nun Investitionen statt, die diese allein nicht hätten leisten können. Dabei handelt es sich vor allem um den Kindergarten-Neubau in Altkirchen und den neuen Gesundheitsbahnhof in Nöbdenitz.

Dies alles findet unter äußerst schwierigen finanziellen Bedingungen statt, wozu unter anderem zählt, dass Schmölln das vergangene Haushaltsjahr mit ziemlicher Sicherheit mit einem Fehlbetrag abschließen wird. Die Stadt wird Rücklagen aufzehren und neue Schulden machen müssen, im Moment etwa 1,2 Millionen Euro. Für diese umstrittene Kreditaufnahme warb Schrade am Abend. Dabei führte er die Pro-Kopf-Verschuldung ins Feld, die weit niedriger liege, als in Gera oder Altenburg. Auch sei der neue Schuldenstand von 2,4 Millionen verschwindend gering im Vergleich zu jenen 27 Millionen Euro, mit denen Schmölln in Spitzenzeiten einst in der Kreide stand. „Das aber ist kein Aufruf zum Schuldenmachen“, sagte Schrade. „Aber es sollte es uns darum auch nicht Bange werden.“

CDU sorgt für Heiterkeit

Zustimmung zum Etat kam aus den Reihen der Linken und dem Neuen Forum. Dessen Sprecher Jens Göbel würdigte insbesondere die geplante Steigerung der Attraktivität der Stadt in Form drei geplanter neuer Eigenheimstandorte. Dies sei nötig, um neue Einwohner zu gewinnen, weil die Stadt seit 1994 fast 16 Prozent Rückgang zu beklagen habe.

Kritik am Etat regte sich nicht, weder von CDU noch von den Bürgern für Schmölln (BfS), von denen es zu erwarten gewesen wäre. Die fünfköpfige BfS-Fraktion war, bis auf einen Stadtrat, erst gar nicht zur Sitzung erschienen.

Die CDU sorgte zumindest für einen heiteren Moment, als Fraktionsmitglied Winfried Hippe erfolgreich für die kostenlose Nutzung des Freibades für Alters- und Ehrenkameraden der Feuerwehr warb. Denn eigentlich ist dieses neue Privileg nur für aktive Kameraden und Mitglieder der Jugendwehr vorgesehen. So viele ältere Feuerwehrleute seien nicht davon betroffen, sagte Hippe. „Und hintenraus werden es ohnehin dann weniger.“

Von Jens Rosenkranz