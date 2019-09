Schmölln klagt nicht gegen den Windpark Mohlis – Bürger sind verärgert

Zwei Monate wird die Erfurter Künstlerin Minetta in Löbichau leben und arbeiten. Ihr Ziel: Die Bewohner und den ländlichen Raum künstlerisch per Kamera in Szene setzen. Was wie ein Kulturschock wirken mag, bietet die Chance, ein spannendes aktuelles Bild der Region zu schaffen, argumentiert unsere Autorin in ihrem Kommentar.