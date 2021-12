Schmölln

Jahrelang hatte sich Schmölln gesträubt, der Forderung der Thüringer Landesregierung der Erhebung von Straßenausbaubeiträgen nachzukommen. 2004 hielt die Stadt dem Druck nicht mehr Stand und beschloss sogenannte wiederkehrende Beiträge, bei denen die Grundstückseigentümer sich an den Kosten für den Bau von Straßen, Wegen und Beleuchtungen Jahr für Jahr in einem entsprechenden Gebiet beteiligen müssen. Doch auch rückwirkend wurden die Eigentümer nun für die Investitionen in Jahren von 1991 bis 2003 zur Kasse gebeten. Für diesen Zeitraum strich Schmölln auf diese Weise rund drei Millionen Euro ein. Wie sich nun herausstellt, wurden davon rund zwei Millionen zu unrecht abkassiert. Das entschied kürzlich die mit fünf Richtern besetzte 3. Kammer des Verwaltungsgerichts Gera aufgrund einer Klage. Diese hatten die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben erhoben – und zwar schon 2017.

112 Bauprojekte unter die Lupe genommen

Den Beitragsbescheid hatte Schmölln 2014 erlassen. Gemeinsam mit vielen anderen Betroffenen legte der spätere Kläger Widerspruch ein, den das Landratsamt 2017 und in den folgenden Jahren als unbegründet zurückwies. Daraufhin zog eine bislang unbekannte Anzahl von Beitragszahlern vor Gericht, das nun in einem Fall grundsätzlich Recht sprach. Die Kammer nahm dabei insgesamt 112 Bauprojekte in Schmölln einzeln unter die Lupe, für die zwischen 1991 und 2003 Beiträge erhoben worden waren.

Das Gericht kam zu dem Schluss, dass bei 33 Straßen- und Gehweg- sowie 30 Beleuchtungsmaßnahmen Beiträge vollständig zu unrecht erhoben wurden. Bei sieben weiteren waren die Beiträge zu hoch bemessen. Dies lag unter anderen an unzureichenden Dokumentationen, die keine Schlüsse zuließen, was, wo und wie konkret gebaut wurde und ob dies wirklich nötig war. Es sei die Aufgabe der Stadtverwaltung Schmölln gewesen, die beitragsbegründenden Umstände hinreichend konkret darzulegen, heißt es im Urteil. Das Rathaus habe die Baumaßnahmen durchgeführt und hätte entsprechende Dokumentationen anfertigen können. Dass sie dies nicht getan hat, geht „nicht zu Lasten der Beitragspflichtigen.“

Zwei Drittel wurden rechtswidrig erhoben

In anderen Fällen waren die Bedingungen für die Erhebungen nicht gegeben. Für bis 1994 abgeschlossene Bauprojekte hätten rückwirkend grundsätzlich gar keine wiederkehrenden Beiträge erhoben werden dürfen, hieß es. Die größten Baumaßnahmen dabei fanden am Kellerberg, in der Sommeritzer Straße, Bergstraße, Liebknecht- und Luxemburgstraße statt, wo es überall um satte sechsstellige Summen ging, die zu unrecht abgefordert wurden.

Zwei Drittel der Beiträge, also rund zwei Millionen Euro, wurden demnach rechtswidrig erhoben. Im Falle der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben war dies allerdings nur ein kleiner Betrag. Die Anstalt ist Besitzerin einer Kleingartenanlage Am Röhrenstuhl und sollte 280,26 Euro entrichten. Laut Urteil dürfen es nun nur noch 95,81 Euro sein. Andere Grundstückbesitzer, insgesamt waren es rund 400, hatten wegen ähnlicher, viele auch wegen weit höherer Beträge ebenso Widerspruch eingelegt. Diese alle landeten beim Landratsamt, dessen Rechtsauffassung nach dem nun erlassenen Urteil bei vielen Bürgern nun massiv infrage stehen dürfte.

Schmölln will Urteil anfechten

Denn die Kreisbehörde hatte die Schmöllner Beitragsbescheide als rechtmäßig bezeichnet und für jede einzelne Bewertung Gebühren erhoben, meist zwischen 50 und 60 Euro. Den Betroffenen blieb daraufhin nichts anderes übrig, als vor Gericht zu ziehen, was ebenso mit Kosten verbunden war. Wer dies nicht tat und sich mit dem Bescheid des Landratsamtes abfand oder diesem vertraute, kann von dem jetzigen Urteil des Verwaltungsgerichts nicht profitieren.

Schmölln hat angekündigt, gegen das Urteil Rechtsmittel einzulegen, das demzufolge noch nicht rechtskräftig ist. Dazu muss die Zulassung der Berufung beim Oberverwaltungsgericht Weimar beantragt werden.

Von Jens Rosenkranz