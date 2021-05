Obwohl sich drei freie Träger beworben hatten, wird Schmölln seinen neuen Kindergarten in Altkirchen selbst betreiben. Nun regt sich Kritik, die Freien zu verprellen und die Vielfalt bei den Kitas in Zukunft zu gefährden. Sogar das Wort Gleichmacherei ist dabei gefallen.

Schmölln setzt bei neuer Kita in Altkirchen freie Träger vor die Tür

Auswahlverfahren - Schmölln setzt bei neuer Kita in Altkirchen freie Träger vor die Tür

Auswahlverfahren - Schmölln setzt bei neuer Kita in Altkirchen freie Träger vor die Tür