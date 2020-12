Schmölln startet digitale Meldeplattform für Mängel

Schmölln

Ob Beschädigungen im Stadtgebiet oder Müll, der sich neben Abfalleimern türmt: Den Schmöllnern steht nun eine neue Möglichkeit offen, um die Stadtverwaltung über Missstände in der Kommune zu informieren. Seit Wochenbeginn bietet die Knopfstadt ihren Bürgern auf der städtischen Homepage unter www.schmoelln.de einen digitalen Mängelmelder an.

„Bisher mussten die Bürger in solchen Fällen immer beim Ordnungsamt anrufen oder persönlich vorsprechen. Dabei konnte es allerdings passieren, dass die zuständigen Kollegen mitunter nicht am Platz waren“, erklärt Stadtsprecherin Maja Itner. Mit dem neuen Online-Angebot seien die Meldungen für Bürger nun schneller und unkomplizierter möglich – und für die städtischen Mitarbeiter einfacher zu erfassen und abzuarbeiten.

Umfangreiches Formular

Angedockt ist der Mängelmelder an das Thüringer Antragsmanagementsystem für Verwaltungsleistungen (ThAVEL). Wer einen Missstand bekannt geben will, wird nach Klick auf den entsprechenden Link auf das Antragsformular weitergeleitet. Dort kann aus verschiedenen Themenfeldern das passende ausgewählt werden: Von Müll und Unsauberkeit über Stadtbäume und Stadtgrün bis zu Straßenreinigung und Winterdienst reicht das Spektrum. In weiteren Feldern können Ort und Art des Mangels genau beschrieben werden. Nach Angabe von Kontaktdaten für Rückfragen wird das Formular an die Verwaltung übermittelt.

App für 2021 geplant

Noch muss sich zwar zeigen, wie gut das neue Angebot angenommen wird. Doch die nächsten Schritte sind laut Maja Itner bereits in Planung: Mittelfristig soll der Mängelmelder auch in eine App überführt werden. Entsprechende Vorbereitungen laufen derzeit bereits in Jena, das Angebot soll dann ab Mitte 2021 allen Kommunen in Thüringen offen stehen.

Von bfi