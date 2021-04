Schmölln

Man muss mit den Pfunden wuchern, die man hat. Diese Weisheit beherzigt die Stadt Schmölln auf ihrer neu gestalteten Internetseite. Seit dieser Woche ist mit „Stadt und Rathaus“ die erste der vier Rubriken online gestellt. 9000 Euro hat die Sprottestadt in die Hand genommen, um ihrer kommunalen Internetpräsenz eine Frischekur zu verpassen. Unter neu.schmoelln.de läuft die neue Seite derzeit noch parallel zur alten.

Neuer Internetauftritt seit zwei Jahren in Arbeit

„So was braucht Zeit“, erklärt Bürgermeister Sven Schrade (SPD) im jüngsten Pressegespräch. „Vor zwei Jahren haben wir mit dem Prozess begonnen und wir haben uns entschieden, gründlich vorzugehen.“ Die Stadtverwaltung hat die Struktur der Seite gemeinsam mit einem IT-Experten auf den Prüfstand gestellt. „Unsere alte Seite ist nicht mehr modern“, so der Bürgermeister. Für eine bessere Übersichtlichkeit wurden Unter- und Menüpunkte gestrafft, denn man wolle die Seite nicht überladen. Zudem habe man die Rubriken zielgruppenorientiert angelegt.

Mehr Transparenz und Leichtigkeit

Vergleicht man den alten mit dem neuen Internetauftritt, so liest sich die aktuelle Variante leichter und angenehmer. Dem Text wird optisch mehr Platz eingeräumt. Auch zeigt die neue Online-Präsenz mehr Transparenz in Bezug auf verschiedene Themen. So werden etwa Erklärungen zu geplanten Investitionen des aktuellen Haushaltes detaillierter aufgelistet, alle im Fundbüro abgegebenen Dinge einzeln aufgeführt und die Mitglieder der Stadtratsfraktionen namentlich genannt, inklusive der Benennung von Vorsitzenden und Stellvertretern. Allerdings wäre eine Hinterlegung der Kontaktdaten der Stadträte noch einen Schritt bürgerfreundlicher.

Mutzbraten als wucherndes Pfund

Was die wuchernden Pfunde betrifft, so hat jetzt auch der original Schmöllner Mutzbraten Eingang gefunden auf die Stadtseite. Immerhin ist er patentrechtlich geschützt und ein knopfstädtisches Alleinstellungsmerkmal. Zudem ist er als Tourismusmagnet nicht zu unterschätzen, denn die neue Online-Präsenz richtet sich auch an potenzielle Gäste der Stadt. Die neue Mutzbraten-Seite will verführen: mit appetitanregenden Fotografien, Videos und allerlei Wissenswertem zur regionalen Spezialität. Das Mutzbraten-Gedicht von Wido Hertzsch wird allerdings zu einer Herausforderung. Nicht wegen der Mundart, die besser zum Sprechen als zum Lesen geeignet ist. Vielmehr ist es die Übersetzung ins Hochdeutsche mitten im laufenden Text, die verwirrt.

Der Schmöllner Mutzbraten hat Einzug gehalten auf der neuen Internetseite der Stadt. Quelle: Mario Jahn

Neues aus drei internationalen Partnerstädten

Mehr Platz erhalten auch die drei Partnerstädte der Knopfstadt: das lettische Dobole, das tschechische Zdar nad Sazavou und Mühlacker in Baden-Württemberg. Neben vielen Fotografien zu den einzelnen Kommunen sind nun auch Kontaktdaten der jeweiligen Ansprechpartner und Verlinkungen auf die Internetseiten hinterlegt. Größere Ereignisse in den Partnergemeinden sollen zudem auf der Schmöllner Plattform Zugang finden. „Wir möchten nicht, dass die Partnerschaft nur auf dem Papier besteht“, meint Sven Schrade.

Derzeit wird als zweite Rubrik der neuen Stadtseite am Thema Wirtschaft gearbeitet. Bis Ende des Jahres soll die Internetseite als Ganzes fertig werden. Berechtigte Hinweise aus der Bevölkerung sind gern gesehen und werden unter der E-Mail stadtverwaltung@schmoelln.de entgegengenommen.

Von Dana Weber