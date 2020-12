Schmölln verleiht Ehrenpreise an Erika Sebastian und Siegfried Tänzler

Schmölln

Die Sprottestadt hat zwei verdienstvolle Bürger ausgezeichnet. So erhielt Erika Sebastian kürzlich in der Stadtratssitzung den Ehrenpreis „Soziales Engagement“. Bereits im Oktober war Siegried Tänzler mit der gleichen Ehrung im Bereich Kultur- und Heimatpflege bedacht worden.

Erika Sebastian engagiert sich im Sportverein Bohra. Seit 17 Jahren ist sie Vereinsvorsitzende und organisiert in ihrer Freizeit seither Ausflüge, Rentnerfeiern, Maifeiern, Kinderfeste und kleine sportliche Höhepunkte. Außerdem kümmert sie sich um Behördengänge, Gebäudereinigung, Fensterputzen, Baumaßnahmen und wichtige Hygienevorkehrungen. „Frau Sebastian wird dabei als ein wahres Organisationstalent beschrieben, die immer ein offenes Ohr hat“, heißt es in der Begründung.

Anzeige

Einsatz für beliebtes Ausflugsziel

Siegfried Tänzler wird für seinen Einsatz im Heimat- und Verschönerungsverein Schmölln und darüber hinaus ausgezeichnet. Er ist vor allem für seine Ideen und Tatkraft im Gebiet Papiermühle und dem zugehörigen Sprotte-Wehr bekannt und setzt sich für die Sauberhaltung und Pflege des Rastplatzes ein. Mit viel Fleiß und Durchhaltevermögen hält er den Platz in Schuss und verbringt mit der Pflege sehr viel Zeit. Liebevoll und aus eigener Kraft und Kreativität gestaltet, stellte er dort Bänke auf. So können es sich dort Wanderer, Urlauber und Ausflügler bequem machen und für einen Moment inne halten. Alle Anstricharbeiten führt er auf eigene Kosten aus – und das regelmäßig, denn der Witterung muss getrotzt werden.

Bereits zur Stadtratssitzung im Oktober war Siegfried Tänzler von Gundula Werner, der Stadtratsvorsitzenden, ausgezeichnet worden. Quelle: Maja Itner

Auch weitere Bastelarbeiten fertigt er für diese Areale an, beweist handwerkliches Geschick und viel Liebe zum Detail. Er fertigt Werke, ähnlich dem Märchenwald in Wünschendorf. „Siegried Tänzler trägt somit zu einer großen und wirklich einzigartigen Aufwertung des Ortsteiles bei.“ Auch an der Zufahrtsstraße zur Papiermühle selbst wurde ein Areal mit verschiedenen Figuren angelegt. Bewegt werden diese mittels Wasserrädern. Hier ist ein Platz zur Besinnung und inneren Einkehr entstanden.

Von Jens Rosenkranz