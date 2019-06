Schmölln

Ziemlich schwer hatten diese Woche zwei Möbelträger im Roman-Herzog-Gymnasium Schmölln zu schleppen. Etwa 250 Kilogramm galt es, eine Treppe hoch zu bugsieren. Was da unter der grauen Abdeckung die Stufen hinauf gehievt wurde, ist so etwas wie ein kleiner Schatz. Es ist der Flügel des Schmöllner Roman-Herzog-Gymnasiums. Etwa ein halbes Jahr lang war das wertvolle Instrument aus dem Haus Blüthner bei Klavierbauer Klaus Bayer in Crimmitschau und wurde restauriert.

„So ein Instrument ist ein Kulturgut“

„Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht“, meinte Musiklehrerin Katja Heinz und strich nach dem Auspacken sanft mit der Hand über den seidenmatten Glanz des neuen Lacks. Wann die Schmöllner Schule den Flügel bekam, ist nicht mehr bekannt. Gebaut wurde er mit größer Wahrscheinlichkeit in den frühen 1920er-Jahren. „Die sogenannte Jubiläums-Gussplatte mit den kunstvollen Jugendstilverzierungen, die hier verbaut ist, wurde 1903 zum 50-jährigen Jubiläum des Klavierbauers aufgelegt und dann ein paar Jahre verbaut“, erklärte Klaus Bayer schwärmerisch. Rund 300 Stunden habe er mit der Aufarbeitung verbracht, damit das Instrument wieder aussieht wie neu. Und vor allem auch so klingt.

Der Vorsitzende des Schulfördervereins, Matthias Itzerott, Schulleiterin Martina Pleuse, Bernd Wenzlau und Klaus Bayer (v.l.) am restaurierten Blüthner-Flügel im Mehrzweckraum des Roman-Herzog-Gymnasiums Schmölln. Quelle: Jörg Reuter

„Vor dem Restaurieren musste der Flügel bestimmt alle drei Monate neu gestimmt werden“, beschrieb Bernd Wenzlau, Leiter Fachbereich Bildung und Infrastruktur im Landratsamt, die Ausgangslage. Dazu sei die Außenhaut mit Lackschäden übersäht gewesen. Was für Laien nicht leicht zu erkennen war: Das größte Problem des Flügels sei sein gerissener Resonanzboden gewesen, ergänzte Bayer. Weil es sich auch nach Bayers Expertise um ein wirklich sehr gutes und hochwertiges Instrument handelt, entschied der Landkreis als Schulträger, dem deshalb die Instrumente gehören, den Flügel reparieren zu lassen. „So ein Instrument ist ein Kulturgut, das wir nicht einfach aufgeben können und wollen“, so Wenzlau.

15 000 Euro für weitere 100 Jahre

Neu müssten immerhin rund 60 000 Euro für einen Blüthner-Flügel gezahlt werden, weiß Bayer, der bei dem renommierten Leipziger Klavierbauer gelernt und lange gearbeitet hat. Circa 15 000 Euro habe, laut Wenzlau, die Sanierung des historischen Flügels gekostet. Den Hauptanteil finanzierte das Landratsamt, darüber hinaus steuerte der Förderverein des Gymnasiums 2000 Euro aus Spenden von regionalen Kreditinstituten bei. Damit konnte der Resonanzboden ausgebessert, neue Saiten und Hämmer sowie Lager eingebaut, das Instrument mit neuem Lack überzogen und zahllose Teile aufgearbeitet werden, zählte Bayer auf.

Der restaurierte Blütner-Flügel im Roman-Herzog-Gymnasium ist ein Glanzstück. Das Besondere ist die Jubiläums-Gussplatte. Quelle: Jörg Reuter

Dass es sich gelohnt hat und der Flügel erstklassig klingt, bewies der Klavierbauer dann mit einem Ständchen. Er werde nun zwar keine Garantie über 100 Jahre abgeben, betonte Bayer ausdrücklich, dennoch geht er davon aus, dass der aufgearbeitete Flügel nun wieder solange funktionieren sollte. Gespielt werde er in jedem Fall regelmäßig, bestätigte Katja Heinz. Im Musikunterricht und bei Chorproben nutze sie ihn, er komme bei Festen und Auszeichnungen zum Einsatz und auch Musikschülern dürfen bei Abschlusskonzerten mal an die Tasten, so die Lehrerin.

Tolle Instrumente für alle

Übrigens ist der Schmöllner Flügel, der jahrelang am inzwischen aufgegebenen Gymnasiumsstandort in der Schlossstraße stand, nicht das einzige wertvolle Instrument des Landkreises, ließ sich Wenzlau entlocken. Jedoch reicht das Sortiment offensichtlich nicht für alle Bildungsstätten. Denn Wenzlau kündigte zudem an: „Wir wollen auch für die anderen Gymnasien noch solche Instrumente beschaffen, dafür müssen wir aber erst Wege finden.“

Von Jörg Reuter