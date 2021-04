Gut zwei Monate vor der Bürgermeister-Wahl in Schmölln geht neben Amtsinhaber Sven Schrade ein weiterer Bewerber ins Rennen: Uwe Rückert, derzeit Starke-Heimat-Fraktionsvorsitzender im Kreistag. Nach dem Wechsel von der AfD zu den Freien Wählern will Rückert ins Rathaus der Sprottestadt – oder in den Bundestag.