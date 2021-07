Schmöllner CDU warnt vor riskanten Miet-Plänen von Verwaltungsbüros

Schmölln

Die Sprottestadt bereitet den Umbau und die Vergrößerung ihres Rathauses vor. Der Stadtrat sprach sich mit einem Grundsatzbeschluss am Donnerstag dafür aus, dass zunächst das Ordnungsamt Mitte kommenden Jahres vom Markt in das zweite und dritte Obergeschoss des Sparkassen-Kompetenzcenters am Amtsplatz umzieht, dort bis zu zehn Jahren bleibt und bis dahin die Ausbau-Pläne erstellt werden. Ein Zurück soll es für dieses Vorhaben nun nicht mehr geben. Freilich wurde der weitreichende Grundsatz-Beschluss mit nur 12 Ja-Stimmen gefasst, sechs Räte votierten dagegen, vier von der CDU, zwei von der Wählervereinigung für das neue Schmölln. Zur Sitzung waren ohnehin nur 18 von 30 Stadträten anwesend.

Ordnungsamt zieht 2022 in die Sparkasse

„Wir machen uns auf den Weg und wollen es nicht dahinplätschern lassen und in zehn Jahren wieder von vor anfangen“, kommentierte Bürgermeister Sven Schrade (SPD) das anspruchsvolle Vorhaben, von dem im Moment niemand weiß, was es einmal kosten wird. Ziel ist zunächst eine schrittweise Renovierung und Modernisierung des in die Jahre gekommenen Rathauses. Die durch den Umzug des Ordnungsamtes frei werdenden Räume sollen von jenen Mitarbeitern genutzt werden, deren Zimmer renoviert werden.

In das Sparkasse-Kompetenz-Center am Amtsplatz soll 2022 das Ordnungsamt einziehen. Quelle: Jens Rosenkranz

Die Erweiterung des Rathauses könnte zum Beispiel durch einen Verbindungsbau zwischen dem alten Rathaus und dem Neubau dahinter erfolgen. Darin könnte nach den Vorstellungen des Bürgermeisters auch ein größerer moderner Ratssaal entstehen. Bekanntlich ist der alte Tagungsort für den vergrößerten Stadtrat nun viel zu klein. Er weicht wahlweise in die Ostthüringenhalle, in das Sparkassen-Gebäude oder in den Nöbdenitzer Gemeindesaal aus. Beschlossen ist dies noch nicht. Möglich ist ein Architekten-Wettbewerb, von dem man sich Lösungen verspricht. Schrade soll mit Hilfe externer Berater verschiedene Kosten-und Variantenplanungen bis 2023 vorlegen.

CDU sieht unverantwortlich hohes Risiko

Der Bürgermeister räumte ein, dass es zur Einmietung in die Sparkasse sicher andere Optionen gegeben hätte. Für ihn zählten aber kurze Wege für die Bürger und eine zentrale Lösung. Damit nahm er Bezug auf die Kritiker der nun beschlossenen Lösung.

So begrüßte CDU-Fraktionschef Julian Degner das generelle Vorhaben, das Rathaus zu modernisieren und dort auch mehr Platz zu schaffen. Schließlich werde durch die Eingliederung von fünf ehemaligen Gemeinden auch mehr Personal in der Verwaltung benötigt. Die jetzigen Büroräume seien auf die Dauer kein Zustand. Kritik übte Degner aber an den Plänen, in das Sparkassen-Gebäude einzuziehen. Gegenüber der LVZ bezeichnete er dies als eine sehr teure Lösung in wirtschaftlich und finanziell schwierigen Zeiten. Die nun auf die Stadt wahrscheinlich zukommenden jährlichen Mietkosten von 28 000 Euro bezeichnete der Fraktionschef „als finanziell verantwortungslos, womit die Stadt ein hohes Risiko eingeht“. Dazu komme, dass mögliche Mieterhöhungen noch nicht einmal eingepreist sind.

Eine weitaus preiswertere und ebenso bürgerfreundliche Lösung wäre die Nutzung des ehemaligen Verwaltungssitzes der VG Oberes Sprottental gewesen, das nach der Eingemeindung von Nöbdenitz nun im Besitz der Stadt sei, sagte Degner.

Von Jens Rosenkranz