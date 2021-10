Schmöllner Eagles: Sport fördert Zusammenhalt und Selbstvertrauen

Altenburg

Manche Sportarten haben es nicht leicht. Während bei den einen, extrem gesagt, die Millionen umgeschichtet werden, kämpft so manch andere allein für die Existenz. Oder eben um Sponsoren, wie die Eagles Schmölln. Vordergründig geht es dabei natürlich um die Ausstattung, um das „möglich machen“ für alle. Hintergründig allerdings steht mehr dahinter. Und das gilt es, zu unterstützen. Es ist Teamwork, Zusammenhalt und Vertrauen – und das fängt bei den Kleinsten an. Soziales Verhalten lernen und stärken, in Kombination mit den, doch teilweise sehr mutigen Figuren im Cheerleading: Das steigert bestimmt das Selbstbewusstsein, egal ob kleiner Peewee oder Senior. Es geht um das Wir-Gefühl und wahrscheinlich weniger um die Trikots und Uniformen an sich. Auch wenn die nicht minder wichtig sind, beispielsweise bei Wettkämpfen.

Allerdings: Gleiche Outfits helfen bei der Identifizierung mit einem Verein, nicht umsonst tragen tausende Fußballfans die Trikots ihrer Lieblingsspieler im Stadion. Dass die Eagles sich jetzt einen oder mehrere Sponsoren suchen, ist daher nur richtig. So können die Cheerleader auch den Kleinsten dieses Gefühl vermitteln. Zusammen siegen, zusammen verlieren – zu einer Mannschaft zu gehören ist schließlich ein ganz besonderes Feeling. Und zwar ein ziemlich Gutes.

Von Vanessa Gregor