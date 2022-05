Bohra

Letztlich, sagt Mandy Matthes, habe eigentlich alles ganz klein begonnen – mit einem Gespräch unter Müttern und einer anschließenden E-Mail an den Bürgermeister. Am Ende steht nun etwas, von dem Matthes selbst nicht erwartet hat, dass es so schnell gehen würde: Der Spielplatz im Schmöllner Ortsteil Bohra ist in den zurückliegenden Wochen mächtig aufgemöbelt worden. Und das ist zuvorderst ein Verdienst von Matthes und ihren Mitstreitern.

Einfach mal eine Mail ans Rathaus geschickt

„Wir haben vor vier Jahren hier im Ort ein Haus gekauft und sind hergezogen“, blickt sie zurück. Natürlich habe sie als Neuankömmling erstmal Kontakte knüpfen wollen – und als Mutter war dabei der Spielplatz der beste Anlaufpunkt. Der allerdings habe sich in keinem sonderlich einladenden Zustand präsentiert: „Es war schon ziemlich heruntergekommen, die Geräte waren sehr alt“, beschreibt Matthes ihren ersten Eindruck. Über den wenig erbaulichen Anblick kam sie mit einer anderen Mutter ins Gespräch, schnell war man sich einig, dass sich doch etwas ändern müsse. „Also habe ich beschlossen, einfach mal eine Mail ans Rathaus zu schicken.“

Innerhalb von Wochen war das Geld zusammen

Gesagt, getan. Und tatsächlich meldete sich Bürgermeister Sven Schrade (SPD) zurück, mehrere Treffen fanden statt. Im Ergebnis stand laut Matthes fest: Die Stadt allein hat vorerst nicht genug Mittel, den Spielplatz aufzumöbeln. Für Matthes allerdings kein Grund aufzustecken, sondern im Gegenteil – jetzt erst recht in Aktion zu treten. Schnell schlossen sich mehrere Eltern zu einer Initiative zusammen und begannen für Spenden zur Modernisierung zu trommeln. Und das mit durchschlagendem Erfolg: Im März 2021 gestartet war das nötige Geld bereits im Mai eingesammelt. Dass die letzten Handgriffe erst jetzt getan wurden, ist laut Matthes Lieferproblemen geschuldet.

Insgesamt 7100 Euro standen am Ende der Aktion zu Buche – beigesteuert von Einwohnern des Dorfes, aber auch verschiedenen Vereinen und Unternehmen. „Wir hätten nicht gedacht, dass so viele Anwohner etwas spenden würden, gerade auch weil hier mehrheitlich ältere Leute wohnen, für die der Spielplatz nicht die erste Adresse ist“, freut sich Matthes noch heute über die breite Unterstützung im Ort. Neben den Bohraern öffneten auch der Heimat- und Verschönerungsverein Schmölln, die Sparkasse Altenburger Land sowie die VR-Bank Altenburger Land samt ihrem Förderverein die Geldbeutel. Und auch die Stadt legte letztlich noch mal nach: 5000 Euro flossen von kommunaler Seite in das Projekt.

Spielturm und Wippe stehen schon, Sandkasten folgt bald

Eine Summe, mit der man dem Spielplatz nun die dringend benötigte Frischzellenkur verpasst hat. So ziert inzwischen ein neuer Spielturm samt Rutsche und Kletterwand das Gelände, auch eine Doppelwippe konnte errichtet werden. Ende Mai soll zudem noch ein Sandkasten folgen, wie Mandy Matthes ankündigt. Am Ende hätten bei dem Vorhaben viele Hände ineinander gegriffen: Der Bauhof organisierte die Ausschachtarbeiten sowie den Aufbau der Geräte, die Starkenberger Quarzsandwerke spendeten den nötigen Fallschutzkies. Auch alle Bänke auf dem Areal erhielten eine Generalüberholung.

Initiative denkt über Dorffest als Dankeschön nach

Die Kinder jedenfalls, berichtet Matthes, sind rundum zufrieden mit ihrem neuen Areal zum Spielen und Toben. Und sie dürfen sich sogar auf weitere Verschönerungen freuen: Da die Spendensumme noch nicht ausgeschöpft ist, sollen auch noch die Netze der örtlichen Fußballtore sowie des Basketballkorbs erneuert werden. „Mittelfristig wollen wir uns auch noch bei allen Spendern bedanken, dazu am liebsten ein kleines Dorffest organisieren“, kündigt Matthes an. Zwar sei der Zeitpunkt noch unklar – angesichts des bisher gezeigten Zusammenhalts dürfte die Organisation für die Bohraer jedoch ein Leichtes sein.

Von Bastian Fischer