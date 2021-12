Schmöllner Frauenärztin soll bleiben: Patientinnen sammeln per Petition Hunderte Unterschriften

Schmölln

Die Nachricht, dass die Praxis von Anja Bunk in Schmölln schließen wird, sorgt für Betroffenheit in der Knopfstadt. Die Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe ist beliebt, ihre Patientinnen fühlen sich wohl bei ihr. Doch sie wird gehen, Ende März ist Schluss in Schmölln, sie übernimmt ab dem 1. April 2022 eine Praxis in Meuselwitz.

Ihre Patientinnen möchten die Schließung der Schmöllner Räumlichkeiten aber nicht einfach hinnehmen. Mit einer Online-Petition, unterstützt von mehreren Hundert Menschen, wollen sie Aufmerksamkeit schaffen. Sie wünschen sich seitens des Betreibers eine Korrektur der Entscheidung. „Frauenheilkunde und Geburtshilfe ist ein Fachgebiet, welches auf Grund seiner Intimität mit entsprechender Sensibilität, Empathie und Feinfühligkeit behandelt werden muss. Frau Dr. Bunk gibt dies ihren Schmöllner Patientinnen und ist nicht mehr wegzudenken“, wird in der Petition für den Fortbestand der Praxis argumentiert.

Petition soll Umzug der Schmöllner Gynäkologin abwenden

Dahinter stehen Sandra Heynke und Janine Knoll. Die beiden Schmöllnerinnen waren selbst auf der Suche nach einer passenden Praxis und haben mit Dr. Bunk eine vertrauensvolle Ärztin gefunden, erklären sie. „Wir haben die Hoffnung, noch etwas bewegen zu können“, erzählt Janine Knoll. „Es wird im ländlichen Raum immer schwieriger und es werden weniger Ärzte, aber gerade Termine bei Fachärzten müssen manchmal ja regelmäßig besucht werden“, so Knoll weiter. Für Patienten ohne eigenes Auto ist das ein schwieriges Thema und auch Patienten aus der Umgebung müssten weitere Wege in Kauf nehmen. Insbesondere mit öffentlichen Verkehrsmitteln seien die zwischen Schmölln und Meuselwitz mit einer gewissen Planung und Zeit verbunden.

Alternativ muss eine neue Praxis gesucht werden. Doch: Zwar gibt es in Schmölln zwei weitere Frauenarztpraxen, Termine bei Fachärzten zu bekommen wird allerdings generell immer schwieriger. Zudem ist die Neuaufnahme oft mit Wartezeiten verbunden oder sogar nicht möglich, auch in Schmölln, erklären Heynke und Knoll. Sie werden daher nach dem Umzug nach Meuselwitz fahren, wollen sich aber für jene einsetzen, denen die Kraft dazu fehlt und es ähnlich geht im Hinblick auf das Arzt-Patienten-Verhältnis: „Man fühlt sich bei Dr. Bunk einfach gut aufgehoben“, so Knoll. Die Kommentare unter der Petition, die auch in den sozialen Medien Anklang findet, bestätigen diese Sicht.

Schmöllner Frauenarztpraxis zieht nach Meuselwitz

Seitens des Betreibers der Praxis, der SRH Poliklinik Gera GmbH, nehme man die Anliegen der Patienten ernst, heißt es auf Nachfrage von der LVZ. Dazu zähle auch die Petition der Patientinnen. Man freue sich, dass Frau Bunk sehr geschätzt ist und die Patientinnen weiterhin von ihr behandelt werden möchten. Das ist, laut Betreiber, auch weiterhin möglich. Die derzeitigen Patientinnen bräuchten sich keine Sorgen machen. „Frau Bunk wird auch dort weiterhin für ihre Schmöllnerinnen da sein“, so die Antwort aus der Unternehmenskommunikation.

Mögliche Gründe für den Umzug lassen sich nur interpretieren, denn weiter heißt es noch zur neuen Praxis in Meuselwitz: „Die Praxis am Baderdamm 17 ist ideal gelegen, gut erreichbar, und es stehen größere Räume zur Verfügung, in denen die Gynäkologin ihre Patientinnen perspektivisch noch besser und effizienter behandeln kann.“ Welche Chancen die Petition auf die Entscheidung hat, bleibt allerdings unbeantwortet. Die betroffene Ärztin selber möchte sich nicht zu den Entwicklungen äußern.

Heynke und Knoll warten nun ab und bleiben realistisch. Dafür wünschen sie sich, alternativ, einen Kompromiss. „Zum Beispiel könnte die Woche aufgeteilt werden, einige Tage in Meuselwitz, einige Tage in Schmölln.“ Die Petition lassen sie noch ein paar Tage laufen. Bis Samstagmittag hatte sie bereits mehr als 350 Unterschriften.

