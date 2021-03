Schmöllner Großvermieter investieren Millionen in moderne Wohnungen

Schmölln

Die großen Vermieter in der Knopfstadt haben in diesem Jahr millionenschwere Bauvorhaben in der Planung. Ziel ist es jeweils, modernen Wohnraum zu schaffen, der nicht zuletzt für potenzielle Zuzügler in die Stadt attraktiv sein soll.

So investiert die Wohnungsverwaltung Schmölln derzeit in ein Wohnobjekt in der Friedrich-Naumann-Straße 4. „Das Gebäude haben wir im vorigen Jahr von der Stadtverwaltung bekommen“, schildert Kristian Blum, Geschäftsführer der Wohnungsverwaltung. Das Objekt befinde sich in einem traurigen Zustand. „Das Haus ist seit Langem leer und unsaniert, die letzte Mieterin lebte hier Anfang der 1990er-Jahre.“

Planmäßige Vollendung Ende 2021

Immerhin: Im vergangenen Jahr wurde bereits das Dach des Gebäudes erneuert. Ende März, Anfang April sollen in der Friedrich-Naumann-Straße 4 nun die umfangreichen Baumaßnahmen beginnen. Aktuell steht die Ausschreibung der Gewerke an: Trockenbauer sowie Elektro-, Heizung- und Sanitärbetriebe werden in Kürze ihre Angebote abgeben. „Planmäßig soll das Projekt Ende dieses Jahres vollendet werden. Wir hoffen, dass Corona dies zulässt“, sagt Blum.

Für die Innengestaltung gibt es klare Vorstellungen: Fünf bis sechs Wohneinheiten soll es geben, Balkone werden angebaut. Auch die Dämmung der Fassade steht auf dem Plan. Darüber hinaus sollen neue Fenster eingebaut werden, die Sanierung erfolgt energieeffizient. Die Gesamtinvestitionskosten belaufen sich auf rund 1,2 Millionen Euro. Genutzt werden dafür auch Gelder aus dem Programm der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) im Rahmen eines Förderkredits.

Zu dem Wohngebäude gehören auch PKW-Stellplätze. Mietinteressenten gebe es bereits, nichtsdestotrotz können sich weitere Interessierte gern melden, ermuntert die Wohnungsverwaltung.

GEWO investiert in Mehrgenerationenhaus

Der genossenschaftiche Schmöllner Großvermieter „GEWO – Genossenschaftlich Wohnen“, der aus der Fusion der VR-Bank mit der Schmöllner Wohnungsgenossenschaft hervorgegangen ist, baut derzeit an einem Mehrgenerationenhaus in der Ziegelstraße 1/3. Hier entstehen Zweiraum-, Dreiraum- und Vierraumwohnungen.

„Wir legen besonderen Wert auf Nachhaltigkeit“, betont David Baunack, Verantwortlicher für Digitales Marketing bei der GEWO. „Es wird zum Beispiel einen Parkplatz geben, der für Elektroautos geeignet ist, natürlich samt entsprechender Ladevorrichtung. Geheizt wird umweltfreundlich über Fernwärme. Über 50 Prozent der Wärmeenergie kommt dabei aus erneuerbaren Energien.“

Geplant sind 18 Wohneinheiten auf vier Etagen. Die Größe der Quartiere belaufe sich auf 46 bis 96 Quadratmeter. Vorgesehen sind sowohl barrierearme Seniorenwohnungen als auch großzügig geschnittene Familien-Domizile.

An der Baumaßnahme beteiligen sich regionale Unternehmen aus dem Altenburger Land sowie die GMW Solidbau GmbH aus Glauchau, berichtet David Baunack. Die Investitionssumme betrage etwa drei Millionen Euro. „Die Hälfte der Wohnungen ist noch zu haben, Mietinteressenten dürfen sich gern an uns wenden“, so Baunack.

Von Mary Anne Härtling