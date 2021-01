Schmöllner Heimatverein zwischen Mutzbratengeschichte und Stadt-Atlas

Schmölln

Wer das Domizil des Schmöllner Heimat- und Verschönerungsvereins betritt, muss Zeit mitbringen. Unzählige Schautafeln entlang der Wände laden zu einem Streifzug durch die Stadtgeschichte ein. So lassen Zeitdokumente die Landung der Zeppelin-Luftschiffe miterleben, der Pfefferberg gibt viel Historisches preis und man erfährt, was es mit der Schmöllner Trommeltaube auf sich hat.

Mutzbratengrill und historische Zahnbürsten

Die alte Kerkertür mit den zwei Sichtluken wurde vom Heimat- und Verschönerungsverein restauriert. Quelle: Mario Jahn

Neben einst in der Sprottestadt produzierten Alltagsdingen wie Stiefel, Kämme und Zahnbürsten, fällt in den Vereinsräumen eine hölzerne Tür auf, die nirgendwo hinführt. Es ist eine Gefängnistür der einstigen Polizeistation am Rathaus, restauriert vom Heimatverein. Zu den Ausstellungsstücken gehört natürlich auch ein Mutzbratengrill. Es ist das erste elektrisch betriebene Exemplar aus dem Jahr 1963.

Drei Neuzugänge drücken reifen Altersdurchschnitt

„Sobald es möglich ist, möchten wir unsere Dauerausstellung regelmäßig ein Wochenende im Monat für den Publikumsverkehr öffnen“, erklärt Hans-Jürgen Krause. Der 68-Jährige leitet seit 2017 die Geschicke des Heimatvereins. Ihn freut besonders, dass unter den 58 Mitgliedern eines gewissen reifen Alters drei Neuzugänge zu verzeichnen sind, die den Altersdurchschnitt ordentlich nach unten drücken. Die Jungen seien laut Krause um die 30 Jahre alt und brächten frischen Wind ins Vereinsleben. Sie gestalten den Internetauftritt und helfen den alten Hasen bei allem, was mit Digitalisierung zu tun hat.

Von der Zahnbürste bis zum Filzstiefel reicht die Palette einstiger Produkte der Knopfstadt, aufgereiht im Foyer des Vereinsdomizils. Quelle: Mario Jahn

Japanische Nelkenkirsche und Amerikanischer Tulpenbaum

Trotz erschwerter allgemeiner Situation kann der Verein auch für das vergangene Jahr auf einige Verschönerungsaktionen zurückblicken. So wurden 20 Namensschilder von Bäumen und Sträuchern im Stadtpark und an der Bahnlinie erneuert. Die Pflanzungen ungewöhnlicherer Bäume wie Japanische Nelkenkirsche, Amerikanischer Tulpenbaum und Roteiche stammen aus den 1990ern. Sie gehen auf die Initiative des Schmöllner Altbürgermeisters Herbert Köhler zurück, der die Wiederbelebung des Heimat- und Verschönerungsvereins nach der Deutschen Wiedervereinigung maßgeblich vorangetrieben hat.

Die Beschilderung der Pflanzungen im Stadtpark musste im Laufe der Jahre ersetzt werden. Quelle: Mario Jahn

Sitzbank am alten Platz in Bohra

Auch die Pflege von Bankstandorten und Wanderwegen hat sich der Verein zur Aufgabe gemacht. Im letzten Jahr konnten allerdings nur zwei rustikale Vollholzbänke aufgestellt werden. Eine der Sitzgelegenheiten befindet sich am Ortsausgang von Bohra. Hans-Jürgen Krause erinnert sich noch gut, dass dort bereits vor 60 Jahren eine Bank gestanden hat. Als kleiner Junge kam er auf seinem zwei Kilometer langen Schulweg täglich an ihr vorbei.

Die neue massive Bank steht kurz vor dem Ortsausgang in Bohra. Quelle: Mario Jahn

„Wir werden oft von Leuten angerufen und bekommen Hinweise, wo es Kleinigkeiten zu verschönern gibt“, meint der Vereinsvorsitzende. Im März 2020 halfen die Mitglieder nach einem Tipp, den Wanderweg am Wasserspeicher im Ortsteil Brandrübel auszubessern.

Wunschbaum-Spenden für Schmöllner Fördervereine

Seit 2019 organisiert der Heimatverein den weihnachtlichen Wunschbaum. Dabei helfen Spenden aus der Bevölkerung, Wünsche von Kindern zu erfüllen. Im vergangenen Jahr konnte die schon angelaufene Aktion pandemiebedingt nicht umgesetzt werden. Bereits eingegangene finanzielle Zuwendungen sollen den Fördervereinen Schmöllner Schulen zugute kommen. „Den Wunschbaum wollen wir in diesem Jahr unbedingt wieder machen“, ist sich Hans-Jürgen Krause sicher.

Üppiges historisches Kartenwerk zur Knopfstadt

Wer schon immer wissen wollte, wie sich die Knopfstadt im Laufe der Jahrhunderte baulich verändert hat, dem empfiehlt der Heimatverein den „Historischen Atlas der Stadt Schmölln“ von Peter Mittelstädt und Heimatforscher Johannes Fabian. Das 2020 vom Verein in Auftrag gegebene digitale Werk versammelt über 200 historische Karten und Bebauungspläne der Kernstadt und ihrer Ortsteile – angefangen von 1796 bis in die Gegenwart. Die DVD zum Preis von 10 Euro ist über den Heimatverein erhältlich.

„Unsere Vereinsarbeit umfasst ein sehr breitgefächertes Gebiet“, findet Hans-Jürgen Krause und hofft auf eine baldige Normalisierung der Lage. Denn er möchte gemeinsam mit den Vereinsmitgliedern die Region auch weiterhin ehrenamtlich mitgestalten und verschönern.

Vorsitzender Hans-Jürgen Krause vor dem Eingang des Heimat- und Verschönerungsvereins Schmölln. Seit 2017 residiert er im Erdgeschoss der Musikschule. Quelle: Mario Jahn

Von Dana Weber