Schmölln

In kleinster Besetzung, mit nur noch einer Person, wird ab April in der Impfstelle Schmölln gearbeitet. Es ist der Vorbote zur Schließung, die Ende Juni eintritt. Im Januar übernahm die ehemalige Landrätin des Altenburger Landes, Michaele Sojka, als Interimslösung die Leitung der Impfstelle. Sie verlässt die Impfstelle allerdings nun schon Ende März. Grund für die Schließung sind rückgehende Impfzahlen.

Sojka betont jedoch: Geimpft wird in Schmölln erstmal weiter. So ist das Impfen nach Terminvereinbarung per Telefon oder über die Impfwebseite des Freistaates möglich. Und: Spontane Impftermine gibt es nun Dienstag und Samstag von 7.30 bis 12.30 Uhr und Mittwoch bis Freitag, 14.30 bis 18.30 Uhr. Alle drei Impfstoffe (Biontech, Novavax und Moderna) sind verfügbar. Trotz spontaner Angebote empfiehlt Sojka, sich vorher bei der Impfstelle zu melden, damit zur gewünschten Zeit auch ein impfender Arzt anwesend ist.

Mit ihrem Abschied Ende März übergibt Michaele Sojka in die Hände von Marco Heinke. „Ich halte damit das Versprechen, was ich gegeben habe“, erklärt sie mit der Nachfolgebenennung. Heinke bleibt als Ansprechpartner noch bis Ende Juni für die Impfstelle verantwortlich. Dass er es allein organisieren muss, sieht Michaele Sojka – auch in Anbetracht der Inzidenzen und der weiter gegebenen Nachfrage in Schmölln – als sportlich. Impfende Ärzte und Helferinnen sind auf Honorarbasis dabei. Mittlerweile hat man in Schmölln bereits vierte Impfungen auf dem Plan.

Die Schmöllner Impfstelle ist per WhatsApp, Facebook, SMS oder Anruf über die 0151 1953 1806 oder 034491 30574 zu erreichen.

Von Vanessa Gregor