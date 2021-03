Erstmals ist in Schmölln am Wochenende der Stoff Astrazeneca verimpft worden – und zwar an Menschen, die jünger als 65 Jahre alt sind. Wegen der limitierten Impfstoffmenge sind Termine allerdings nur sehr schwer zu bekommen, weshalb der Unmut bei Betroffenen steigt. Das Gesundheitsministerium hat nun Tipps, wie und wo man mehr Glück hat.