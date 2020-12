Schmöllner Kita Kastanienhof wieder auf

Schmölln

Der Schmöllner Kindergarten „ Kastanienhof“ ist wieder geöffnet. Das teilte Bürgermeister Sven Schrade ( SPD) mit. In der Kita musste wegen der Infektion einer Erzieherin eine ganze Gruppe geschlossen und später die komplette Einrichtung dicht gemacht werden, wovon 79 Kinder betroffen waren. Die Schließung wurde bis einschließlich 10. Dezember verfügt, da das Gesundheitsamt alle Erzieher in Quarantäne geschickt hatte.

Ebenso wegen eines positiven Tests einer Mitarbeiterin war die Johanniter-Kita „Am Pfefferberg“ mit 65 Kindern geschlossen worden, bis einschließlich 9. Dezember. Eine Notbetreuung war nicht möglich. Dieser Kindergarten wird nun am Montag wieder öffnen, allerdings mit eingeschränkten Öffnungszeiten, sagte eine Sprecherin der Johanniter.

Anzeige

In allen Kitas steht die Ampel auf gelb

Trotz dieser Entspannung steht die Corona-Ampel aller elf Schmöllner kommunalen Kindertagesstätten und der der Johanniter auf gelb. Das bedeutet eingeschränkter Regelbetrieb. Konkret heißt das, dass die tägliche Betreuungszeit auf 7 bis 15.30 Uhr begrenzt wird. In einigen Einrichtungen weichen diese Zeiten etwas ab, am weitesten in Nöbdenitz, wo der Kindergarten schon um 6.30 Uhr aufmacht. Normal haben die Kitas von 6 bis 17 Uhr geöffnet. Die Betreuung erfolgt in festen Gruppen. Es besteht ein Betretungsverbot für alle Personen, außer den Kindern und dem Personal, sowie Besuchsverbot bei Kindern mit Erkältungssymptomen.

Von Jens Rosenkranz