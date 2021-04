Schmöllner Schnelltestzentrum ist startklar: Nach Ostern gibt es die ersten Termine

Schmölln

Jetzt fehlen nur noch letzte Handgriffe und Formalitäten, dann kann es losgehen: Am Mittwoch nach Ostern eröffnet in Schmölln ein Corona-Schnelltestzentrum. Die Einrichtung im ehemaligen Schulgebäude in der Schloßstraße wird von den Johannitern betrieben und soll zunächst an drei Tagen pro Woche für je fünf Stunden öffnen.

„Die Kassenärztliche Vereinigung Thüringen hat uns grünes Licht gegeben, wir können starten“, berichtete am Donnerstag Johanniter-Regionalvorstand Uwe Werner auf Anfrage. Wie berichtet, war zuvor am Montag die offizielle Beauftragung durch das Gesundheitsamt des Landkreises erfolgt. Alles Weitere ging dann schnell. Bereits am Donnerstagnachmittag versammelten sich Vertreter von Johannitern, Stadtverwaltung und Landratsamt zum Vor-Ort-Gipfeltreffen – darunter neben Uwe Werner Vize-Landrat Matthias Bergmann, Fachbereichsleiter Bernd Wenzlau und Schmöllns Bürgermeister Sven Schrade (SPD), der den Anstoß gegeben hatte.

Nur noch Reinigung, Möbel, Einweisung

„Es ging noch um letzte Details, bin hin zum Nutzungsvertrag, den die Johanniter als Betreiber des Testzentrums mit dem Landkreis als Hauseigentümer abschließen“, schilderte Sven Schrade. Am Samstag stehe die Grundreinigung der Räumlichkeiten an, am Dienstag räume der Bauhof der Stadt das Mobiliar ein. Zudem werden die von der Stadt akquirierten Helfer eingewiesen, die sich – unterstützend zum Test-Personal der Johanniter – um die Besucher kümmern.

Getestet wird an den Öffnungstagen jeweils von 14 bis 19 Uhr, zunächst mit einer einzelnen Teststrecke mit einer Kapazität von etwa 10 bis 15 Tests pro Stunde. Auftakt ist am 7. April, weitere Termine sind der 8. und 9. April und ab 12. April dann immer montags, mittwochs und freitags. Die Tests auf das Sars-CoV-2-Virus sind kostenlos, wobei jede Person Anspruch auf maximal einen Abstrich pro Woche hat. Die Johanniter rechnen ihre Ausgaben über die Kassenärztliche Vereinigung ab.

Ausweis und Maske sind Pflicht

Das Angebot gilt nur für Testwillige ohne Corona-Symptome. Mitzubringen sind ein Lichtbildausweis, eine medizinische oder FFP2-Maske sowie idealerweise das bereits ausgefüllte Formular, das ab Samstag auf der städtischen Homepage – www.schmoelln.de – zum Herunterladen bereitstehen soll. „Das Formular ist aber auch im Testzentrum zu haben“, sagt Schrade. Eine Anmeldung ist nicht nötig.

Parkplätze befinden sich in begrenzter Anzahl direkt vor dem Gebäude in der Schloßstraße 10. Weitere nahegelegene Stellflächen gibt es zum Beispiel am Brauereiteich oder am P&R-Platz in der Altenburger Straße.

