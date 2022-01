Schmöllner Sportplatz erneut Schauplatz von Vandalismus

Schmölln

Erst waren es die Netze an den Toren, jetzt ein ganzer Zaun. Auf dem Fußballplatz in der Sommeritzer Straße in Schmölln haben erneut Unbekannte für Zerstörung gesorgt.

Bereits vor den Weihnachtsfeiertagen wurden die Netze der beiden Fußballtore auf dem Sportplatz zerschnitten (die OVZ berichtete). Schon damals gab es eine Anzeige bei der Polizei. Dabei blieb es jedoch nicht. Nach Weihnachten, zwischen dem 30. Dezember und 3. Januar, kam es zum zweiten Vorfall – dieses Mal traf es den Maschendrahtzaun. Die oder der Täter zerschnitt diesen auf der gesamten Länge des Sportplatzes. Auch hier gab es eine Anzeige bei der Polizei und eine Suche nach den bislang unbekannten Tätern.

Nur provisorische Reparatur

Angezeigt hatte den Vorfall der SV Schmölln 1913. Der trainiert mit seinen Mannschaften auf dem Sportplatz. Die Schadenshöhe wird auf 1500 bis 2000 Euro geschätzt. Eigentümer der Sportstätte ist die Stadt Schmölln. Die will den Zaun nur provisorisch reparieren lassen, „solange die Täter nicht gefasst sind“, erklärt die Hauptamtsleiterin Jaqueline Rödel dazu. Allerdings sei für das kommende Jahr vorgesehen, den gesamten Zaun zu ersetzen – wenn es der Haushalt zulässt, so Rödel. Es stehen auch Überlegungen an, den hinteren Teil der Sportstätte mit einem Wildschutzzaun auszustatten.

Vandalismus auf Sportplätzen kein generelles Problem

Schmölln hat es in kurzer Zeit zweimal getroffen. Ein generelles Problem sei Vandalismus auf den Sportstätten in der Region allerdings nicht, so der Geschäftsführer des Kreissportbundes Altenburger Land, Ulf Schnerrer. Einen größeren Fall habe es vor einigen Jahren in Altenburg gegeben. Und im Juni dieses Jahres war der FSV Gößnitz ein Opfer von Vandalen – auch hier hatten Unbekannte die Zäune des Sportplatzes zerschnitten.

Bei den aktuellen Vorfällen in Schmölln ermittelt nun die Altenburger Polizei. Hinweise zu den Tätern der Sachbeschädigung an den Toren im Zeitraum vom 15. Dezember bis 20. Dezember sowie der Beschädigung des Zaunes werden unter der Telefonnummer 03447 4710 entgegen genommen.

Von Vanessa Gregor