Schmölln

Es ist eine lange Liste, die der Schmöllner Stadtrat am Donnerstag in seiner nächsten Sitzung auf dem Zettel hat. Insgesamt 24 Tagesordnungspunkte und Unterpunkte sind es insgesamt. Darunter auch die Abnahme des Diensteides von Schmöllns Bürgermeister Sven Schrade (SPD), der Ende Juli durch Wahlen im Amt bestätigt wurde, und die Vergabe der Ehrenpreise der Stadt Schmölln.

Eine Personalie wird eine Nachbesetzung im Stadtrat. Ende Juli verstarb unerwartet der Schmöllner SPD-Stadtrat und ehemalige Großstöbnitzer Bürgermeister Peter Mittelstädt. Am Donnerstag steht dem Stadtrat die Verpflichtung eines neuen Mitgliedes, Hans-Jürgen Krause, bevor. Dadurch kommt es im Nachzug zu Änderungen in der Besetzung von Ausschüssen.

Die Kita in Altkirchen braucht einen Neubau. Quelle: Mario Jahn

Auch in Sachen Kita-Neubau in Altkirchen geht es voran. Der neue Kindergarten am Freibad soll 2022 fertig sein. Das ist weiter der Plan, bestätigt Sven Schrade auf Nachfrage. Träger der künftigen Kita ist die Stadt Schmölln, Platz soll sie für 24 Krippen- und 46 Kindergartenplätze bieten. Geplante Kosten des Baus: 2,4 Millionen Euro. Die Planungsleistung ist bereits beschlossen und entsprechende Dienstleister sind beauftragt. Mit dem Beschluss und der Vergabe erster Bauleistungen im Stadtrat, wie beispielsweise Beton und Mauerarbeiten, können die Arbeiten an der Kita weiter gehen. „Wenn man es so sagen will, ist das der Startschuss“, erklärte Schrade vorab zur Beschlussvorlage. Veranschlagte Kosten dieser Leistungen für den Bau: Rund 640 000 Euro.

Um große Summen geht es für die Stadtwerke Schmölln. Für sie gibt es, wenn der Stadtrat es denn beschließt, 300 000 Euro als Kapitalrücklage. Diese Summe ist nötig, damit die Stadtwerke ihre vorgesehenen Aufgaben weiterführen können, denn die Reserven sind aufgebraucht. „Das ist aber im Haushalt bereits so vorgesehen“, sagte Schrade. Weil die Summe allerdings so hoch ist, muss sie vom Stadtrat bestätigt werden.

Weitere Punkte sind unter anderem Änderungen der Satzung zu den Straßenausbaubeiträgen – seitens der Bürger ändere sich hier nichts – und ein Beschluss zur Gebietsreform zwischen der Verwaltungsgemeinschaft Sprottetal und der Stadt Schmölln um die Gemeinden Nöbdenitz und Wildenbörten. Die sei „de facto“ vollzogen, so Schrade, dies sei nun der formelle Abschluss.

Beginn der Stadtratssitzung mit ihrem öffentlichen Teil ist am 9. September um 18.30 Uhr. Die Beratung findet diesmal im Schmöllner Ortsteil Nöbdenitz statt, in der Dorfstraße 2.

Von Vanessa Gregor