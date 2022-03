Schmöllner Tatami: Jetzt geht’s um Kohle-Millionen für einen Campingplatz

Schmölln

Die Visionen für das Schmöllner Bad Tatami sind da. Es fehlt dagegen an finanziellen Mitteln. Abhilfe schaffen und Möglichkeiten geben könnte allerdings ein Teil der 90 Millionen Euro vom Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen, die ins Altenburger Land fließen sollen.

Im Idealfall wären es rund 7,5 Millionen Euro fürs Tatami aus dem Kohlefördertopf. Am Mittwoch schauten sich die beiden thüringischen Staatssekretärinnen Katja Böhler (SPD) und Katharina Schenk (SPD) das Bad an. Dabei erläuterte Schmöllns Bürgermeister Sven Schrade (SPD) zusammen mit dem Geschäftsführer der Stadtwerke, Severin Kühnast, den aktuellen Stand und die Zielstellung.

Das Bad, argumentierten Kühnast und Schrade, habe eine weitreichende Strahlkraft. Die Gäste kämen, insbesondere für den Saunabereich, auch aus anderen Regionen. Bis zum Beginn der Coronapandemie habe man immer noch ein Wachstum der Besucherzahlen verzeichnen können, jährlich waren es bis zum 100 000.

Freizeitbad Tatami als Schwergewicht der Region?

„Hier ist das Thema Familie und Freizeit unterstrichen“, erklärt Kühnast beim Rundgang und hebt den Unterschied zu anderen Bädern in der Region hervor. „Dazu ist die Sauna als ein Aushängeschild zu sehen.“ Gleichzeitig sei man aber auch, so Kühnast, für die Gesellschaft vor Ort da. Schwimmverein, Wassergymnastik – alles unterm Dach des Tatami zu finden. Damit es so bleibt und das Bad auch weiter 15 Jahre attraktiv besteht, wünscht man sich einen Anteil der Kohlemillionen. Damit soll allerdings nicht nur der Stand gehalten, sondern das Angebot erweitert werden.

Die Wünsche sind bereits konkret und wurden Böhler und Schenk, die sich das gesamte Bad ansahen, deutlich gemacht. So könnte es, mit den Fördermitteln, beispielsweise drei weitere Ruheräume geben. Platz dafür wäre auf einem Teil des Geländes, das derzeit zum benachbarten Freibad gehört. Neben technischen Aus- und Umbauten könnten zwei weitere Punkte das Tatami in seiner Sonderstellung festigen. Die Idee: Eine Art Erlebniscamping von 80 000 Quadratmetern auf den freien Flächen vor dem Schwimmbad sowie die Schaffung eine Fitnesspfades. Der könnte, so Kühnast, auch an den nahegelegenen Stadtpark angebunden werden. In direkter Nähe liegt auch der Städtekette-Radweg, so Schrade ergänzend, der gehe bis nach Eisenach.

Mit den Millionen soll sichergestellt werden, das auch das Tatami weiterhin zur Erhaltung der Infrastruktur in Schmölln beiträgt – sozial wie touristisch. Es seien alle Zielgruppen vertreten, so Kühnast. „Außer vielleicht einige Jugendliche, da fehlt es vielleicht an Rutsche oder Sprungturm.“

Altenburger Land hat bereits Pilotprojekte

Ohne die richtigen und erfüllten Kriterien gibt es das Geld jedoch nicht. Fünf Pilotprojekte im Altenburger Land hat der Kreistag bereits verabschiedet. Das es überhaupt Förderung für das Altenburger Land gebe, sei schon eine „besondere Überzeugungsleistung“ der Vertreter in Berlin gewesen, so Katharina Schenk. Unter anderem müssen die Vorhaben im Tatami, das derzeit 24 direkte Mitarbeiter beschäftigt, nachhaltig sein und die Folgen des Kohleausstieges kompensieren. In Schmölln möchte man den Antrag für die Förderung mit der ersten Möglichkeit stellen. Sollte es nicht die benötigten 7,5 Millionen Euro geben, könne man die Investitionen auch abstufen.

Katharina Schenk (l.) und Katja Böhler in der bald zu renovierenden Sauna des Tatami-Bades. Quelle: Mario Jahn

Bereits sicher sind dem Schmöllner Sport- und Freizeitbad Tatami jedoch Fördermittel in Höhe von 886 000 Euro für die dringenden Arbeiten im Bad aus einem Fördertopf des Bundes zur „Sanierung kommunaler Einrichtungen“. Damit wird unter anderem die Technik im Keller des Bades erneuert – für die gebe es zum Teil schon keine Ersatzteile mehr, so Kühnast, – und die Becken saniert.

Insgesamt liegen die Kosten bei rund zwei Millionen Euro. Von Mai bis Dezember 2024 bleibt das Tatami dafür geschlossen. Schneller geht es mit einer der Saunen im Außenbereich. Die wird ab dem 25. April bis Ende September erneuert. Mit Panoramafenster und Blick auf die Gartenanlage.

Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen Das Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen entstand im Rahmen des geplanten Kohleausstieges und soll deren Folgen in den betroffenen Regionen abmildern. Dafür erhalten die Gebiete der Braunkohleförderung bis zum Jahr 2038 unterschiedliche finanzielle Förderungen und Finanzhilfen. Bis zu 14 Milliarden Euro sollen dafür zur Verfügung gestellt werden, das Altenburger Land als ehemaliges Braunkohlerevier soll davon bis zu 90 Millionen erhalten. Die geförderten Projekte müssen einen Mehrwert für die Region haben und laut Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz im „Einklang mit dem Gesetz, aber auch mit den Leitbildern und regionalen Entwicklungskonzepten der Länder“ stehen. Die fünf Pilotprojekte im Altenburger Land sind ein Industriepark Altenburg/Windischleuba, ein Bildungs- und Dienstleistungscenter, der Ausbau der touristischen Infrastruktur am Haselbacher See, ein Reallabor am Nobitzer Flughafen zur „Mobilität der Zukunft“ sowie ein Zukunftsinkubator im Ensemble Hospitalplatz Altenburg.

Von Vanessa Gregor