Schmöllner Testzentrum nimmt Betrieb auf, Testbus ist im Altenburger Land unterwegs

Der Startschuss fiel um Punkt 14 Uhr: Mit zu Beginn noch etwas verhaltenem Zuspruch hat am Mittwochnachmittag das Schnelltestzentrum der Johanniter in der ehemaligen Schule in der Schmöllner Schlossstraße den Betrieb aufgenommen. Insgesamt 17 Personen ließen sich innerhalb der ersten Stunde auf eine Infektion mit dem Coronavirus testen, teilte Johanniter-Regionalvorstand Uwe Werner mit. „Zum Feierabend könnten die Zahlen noch steigen“, so seine Vermutung.

Vielfältige Gründe für Tests

Die Gründe für die Tests waren breit gefächert. „Ein junger Mann wollte sich vor dem Beginn der Fahrschule testen lassen, eine Frau vor ihrem Besuch bei der Physiotherapie“, zählte Werner auf. Bis zu 25 Tests seien pro Stunde möglich, bei entsprechendem Bedarf können bis zu zwei weitere Teststrecken eingerichtet werden. Geöffnet hat das Zentrum montags, mittwochs und freitags von 14 bis 19 Uhr.

Kleinbus-Testzentrum rollt durch den Kreis

Parallel ist inzwischen auch ein Team vom Deutschen Roten Kreuz mit einem Kleinbus im Kreis unterwegs, um Tests durchzuführen. Das entsprechend umgerüstete Gefährt steht immer montags und dienstags von 13.30 bis 17.30 Uhr auf dem Parkplatz des Kaufland-Markts in Altenburg-Nord, mittwochs macht der Bus von 9 bis 13 Uhr auf dem Altenburger Markt Station, teilt das Landratsamt mit. An Donnerstagen wird von 13.30 bis 17.30 Uhr der Parkplatz des Obi-Baumarkts in Windischleuba angesteuert, freitags sind die DRK-Tester von 13.30 bis 17.30 Uhr auf dem Parkplatz des Marktkauf in Nobitz vertreten. Und auch in Meuselwitz wird ein Halt eingelegt: Hier kann das Testmobil sonnabends von 9 bis 13 Uhr auf dem Lidl-Parkplatz besucht werden.

Auch das Testzentrum in der ehemaligen Kaserne im Quarzring 3 in Altenburg hat den Betrieb aufgenommen. Hier bietet eine Crimmitschauer Firma Tests an. Terminbuchungen sind unter schnelltestzentrum-covid.de möglich.

