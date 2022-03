Schmöllner und Altenburger punkten bei „Jugend forscht – Schüler experimentieren“

Altenburg

And the winner is... – das Altenburger Land hat beim diesjährigen Wettbewerb „Jugend forscht – Schüler experimentieren“ ordentlich abgeräumt. So trugen sich Projekte vom Christlichen Spalatin-Gymnasium, vom Friedrichgymnasium und vom Lerchenberggymnasium – alle aus Altenburg – sowie vom Roman-Herzog-Gymnasium Schmölln in die Siegerliste ein.

Die 28. Ostthüringer Regionalmesse „Jugend forscht – Schüler experimentieren“ fand unter dem Leitspruch „Zufällig genial?“ am Donnerstag und Freitag mit der Präsentation der Forschungsprojekte vor einer Fachjury sowie der Preisverleihung ihren krönenden Abschluss – allerdings auch in diesem Jahr coronabedingt wieder nur online. Mit 27 Projekten von 49 Teilnehmerinnen und Teilnehmern wurde nach Aussage der Veranstalter ein gutes Ergebnis erzielt. 13 Projekte mit 28 Teilnehmern entfielen auf „Jugend forscht“, 14 Projekte mit 21 Teilnehmern auf die Sparte „Schüler experimentieren“.

Meiste Projekte aus dem Altenburger Land

Insgesamt beteiligten sich 13 Ostthüringer Schulen. Dabei dominierte das Altenburger Land mit 52 Prozent der eingereichten Projekte aus insgesamt fünf Schulen vor der kreisfreien Stadt Gera und dem Landkreis Greiz. Mit sechs Projekten lag das Friedrichgymnasium Altenburg an der Spitze, gefolgt vom Spalatin-Gymnasium Altenburg, dem Osterlandgymnasium Gera und dem Ulf-Merbold-Gymnasium Greiz mit jeweils 3 Projekten. Diese Schulen erhielten eine Anerkennungsprämie von jeweils 200 Euro.

Eine 25-köpfige Jury von Vertretern aus Schulen, Betrieben und Einrichtungen bewertete die eingereichten Arbeiten und nahm die Verteidigung online ab. Sie bescheinigte den Nachwuchswissenschaftlern nicht nur ein sehr gutes Niveau der eingereichten Projekte, sondern auch eine hervorragende Präsentation unter den außergewöhnlichen Umständen.

In der Sparte „Schüler experimentieren“ zählte das Projekt „Der Herbst steht auf der Leiter – chromatografische Untersuchung von Blattfarbstoffen“ im Fachgebiet Chemie von Lucie Naundorf und Lea Starke vom Roman-Herzog-Gymnasium Schmölln zu den Siegern – ebenso wie „Sehen wie im Mittelalter“ von Leon Böttger und „Sind wir die Letzten“ von Eric Decker im Fachgebiet Geo- und Raumwissenschaften (beide Ulf-Merbold-Gymnasium Greiz) sowie „Ballistische Flugkurven“ im Fachgebiet Physik von Jakob Stefaniak und Martin Kinne (Friedrichgymnasium Altenburg) und „Kann man mit Oobleck die Hartschale am Knieschützer effektiv ersetzen?“ im Fachgebiet Technik von Aeneas Neumann vom Altenburger Lerchenberggymnasium.

Mit „Memento mori – sind unsere Insekten noch zu retten?“ im Fachgebiet Biologie reihten sich Isabell Arlt und Somaye Hosseini vom Christlichen Spalatin-Gymnasium Altenburg in die Siegerliste ein. Quelle: peer

In der Sparte „Jugend forscht“ wurden „Memento mori – sind unsere Insekten noch zu retten?“ im Fachgebiet Biologie von Isabell Arlt und Somaye Hosseini vom Christlichen Spalatin-Gymnasium Altenburg, „10,88 Milliarden Lichtjahre in 30 Minuten oder doch Unsinn!“ im Fachgebiet Geo- und Raumwissenschaften von Marleen Otto (Ulf-Merbold-Gymnasium Greiz), „Die breitbandige Rahmenantenne als Empfänger für elektromagnetische Signale“ im Fachgebiet Physik von Richard Dallüge und Albert Werner (Karl-Theodor-Liebe-Gymnasium Gera) und „Entwicklung einer CNC-Fräse zur Leiterplattenherstellung“ im Fachgebiet Technik von Emil Pfeuffer vom Altenburger Friedrichgymnasium zu den Siegern gekürt.

Emil Pfeuffer vom Altenburger Friedrichgymnasium räumte mit „Entwicklung einer CNC-Fräse zur Leiterplattenherstellung“ im Fachgebiet Technik den Sieg ab. Quelle: peer

In der Abschlussveranstaltung wurden die Preisträger in 13 Kategorien gekürt. Zusätzlich zu den 27 Podestplätzen wurden 47 Sonderpreise vergeben. Den mit 200 Euro dotierten Wanderpokal für die erfolgreichste Schule konnte das Friedrichgymnasium Altenburg entgegen nehmen. 5 Projekte „Jugend forscht“ und 5 Projekte „Schüler experimentieren“ mit insgesamt 15 Schülern vertreten als Sieger dieses Wettbewerbs die Region Ostthüringen beim Landesfinale am 31. März und 1. April in Jena.

Von LVZ