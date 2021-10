Schmöllns Identität wird erhalten 

Altenburg

Könnte eine Stadt wie Schmölln reden, sie hätte wohl einiges zu erzählen. Schmöllns Vergangenheit ist bewegt: Der große Brand, der wirtschaftliche Aufschwung, die Knöpfe, Kriege, die Wende. Es sind rund 1000 Jahre Geschichte der Stadt an der Sprotte, die es festzuhalten gilt. Und festgehalten wird, denn aus all dem, was Bürger und Bürgerinnen erlebt haben, entsteht schließlich mit die Identität eines Ortes.

Wie positiv ist es da zu sehen, dass sich in Schmölln um den Erhalt dieser Zeiten – wenn auch nicht immer guter– bemüht wird. Von einzelnen Personen, der Kirche und Stadt und nicht zuletzt vom Heimat- und Verschönerungsverein, der sich übrigens schon vor über hundert Jahren, 1886, das erste Mal zusammenfand.

Es sind diese Chronisten und die Freiwilligkeit ihrer Arbeit, die es braucht. Menschen wie Johannes Fabian und die Vereinsmitglieder, die mit dafür sorgen, die Identität eines Ortes zu erhalten und weiterzutragen. Ja, da ist zum einen der Blick zurück, auf das was war. Der ist wichtig. Aber da ist auch der Blick nach vorne, auf die Zukunft. Es wird nicht nur in alten Zeiten geschwelgt. Es wird erhalten und gepflegt, aber es wird auch verändert, verbessert – für die Stadt und ihre Bewohner. Dieses Engagement hat Anerkennung verdient.

Von Vanessa Gregor