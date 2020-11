Schnauderwehr in Meuselwitz kann nicht repariert werden

Meuselwitz

Nun also doch nicht: Das seit längerer Zeit defekte Schnauderwehr in Meuselwitz wird nicht ohne weiteres repariert werden können. Darüber informierte Vize-Bürgermeister Klaus-Peter Liefländer (UWW) zur jüngsten Sitzung die Mitglieder des Stadtrats.

Dabei hatte die Situation im vergangenen Jahr durchaus noch Anlass zur Hoffnung gegeben. Eine Vor-Ort-Begehung zusammen mit der Unteren Wasserbehörde habe ergeben, dass eine Abdichtung des Wehrs möglich sei, hieß es damals (OVZ berichtete). Der Meuselwitzer Anglerverein hatte angeboten, die nötigen Arbeiten durchzuführen, die Stadt wollte die Finanzierung sichern. Inzwischen steht fest: Die angedachten Arbeiten dürften nicht ausreichen.

Anzeige

Wehr in desolatem Zustand

„Der Reparaturversuch ist leider fehlgeschlagen“, bestätigt Bauamtsleiterin Kathrin Seifert auf Nachfrage. Und nicht nur das: Das Wehr sei in einem derart desolaten Zustand, dass jeder weitere Eingriff die ohnehin äußerst angespannte Situation weiter verschlimmern könne. Eine Situation, die vor allem in der Stadt für höchste Vorsicht sorgt: „Wenn etwas kaputt geht, wären wir verantwortlich, wenn daraufhin Mühlenteich und Grottenteich leer laufen“, so Seifert. Ein Ergebnis, dass niemand herbeiführen möchte, sind doch die Gewässer ohnehin durch die vergangenen Hitzesommer und die weiter viel zu trockene Witterung bereits stark angegriffen. Der Grottenteich etwa war bereits im vergangenen Jahr komplett ausgetrocknet.

Zukunft des Wehres derzeit unklar

Wie es nun weitergeht, ist laut Seifert derzeit noch offen. Prinzipiell liege das Wehr in der Verantwortung des Gewässerunterhaltungsverbands. Für einen vollumfänglichen Abriss und anschließenden Neubau könne dieser zwar eine hundertprozentige Förderung beantragen. „Allerdings ist die zugrunde liegende Förderrichtlinie noch nicht in Kraft getreten.“ Darüber hinaus sei zudem fraglich, ob das Meuselwitzer Wehr dann überhaupt an erster Stelle stünde.

Für weitere Unklarheiten sorgt zudem eine von der EU bereits im Jahr 2000 erlassene Wasserrahmenrichtlinie für unsichere Verhältnisse mit Blick auf die Reparatur. Die Richtlinie schreibt vor, wie Flussläufe wieder durchlässig gemacht und renaturiert werden müssen. Die mittlere Schnauder wird hier als sogenanntes Schwerpunktgewässer eingeordnet.

Von Bastian Fischer