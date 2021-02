Schnelle Schulöffnung oder lieber noch warten? Eltern im Altenburger Land sind uneins

Altenburg

Öffnen oder nicht: Über dieser Debatte spaltet sich derzeit das Land. Während die Nachbarn in Sachsen bereits am kommenden Montag wieder Präsenzunterricht in den Grundschulen zulassen wollen, bremst Thüringen in dieser Frage noch. Zwar wollen auch Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) und Bildungsminister Helmut Holter (Linke) Schulen und Kindergärten noch im Februar wieder öffnen, wenn die Inzidenz der Neuinfektionen im Freistaat unter 100 sinkt, doch bei vielen Eltern wächst die Ungeduld. Andererseits gibt es warnende Stimmen, nicht zu voreilig zu öffnen. Schließlich liegt Thüringen bei der Sieben-Tage-Inzidenz bundesweit nach wie vor an der Spitze.

Kreiselternsprecher: „Einigermaßen klare Perspektive“

Dass überhaupt über eine zeitnahe Rückkehr zum Präsenzunterricht gesprochen wird, sorgt unter Elternvertretern im Altenburger Land zumindest für leichtes Aufatmen, sagt Hannes Schulte, Sprecher des Kreiselternbeirates. „Viele Eltern sind erleichtert, jetzt zumindest eine einigermaßen klare Perspektive zu haben und nicht mehr mit ständiger Ungewissheit leben zu müssen“, schildert er.

Eine kleine Umfrage des Kreiselternbeirates unter Elternvertretern im Altenburger Land ergab eine breite Zustimmung für Wechselunterricht in kleinen Gruppen als Wiedereinstieg in den konventionellen Schulalltag. Über den richtigen Zeitpunkt gehen die Meinungen auseinander. „Öffnen, so schnell wie möglich“ lautet eine Wortmeldung. Andere plädieren für den 22. Februar. Aber auch: „Eine Öffnung der Schulen im Februar ist zu früh.“

Landkreis kauft Luftfilter

Einigkeit herrscht in puncto Sicherheitsvorkehrungen. „Hygieneschutzmaßnahmen müssen konsequent eingehalten und nach Möglichkeit verschärft werden“, fasst Sprecher Hannes Schulte die Rückmeldungen aus der Elternschaft zusammen. „Und Schulen müssen in die Lage versetzt werden, die notwendigen Maßnahmen umzusetzen – personell und hinsichtlich der Ausstattung.

Immerhin: Das Altenburger Land machte im November als Vorreiter in Thüringen von sich reden. Der Kreistag beschloss, dass für bis zu 200 000 Euro Raumluftfilteranlagen angeschafft werden, die Erreger aus der Luft filtern. Das Landratsamt sollte die Ausschreibung erarbeiten, der Ausschuss für Wirtschaft, Umwelt und Bau dann den Auftrag vergeben. Passiert ist das bislang nicht. Avisiert sind, wie berichtet, etwa 30 bis 40 Luftfilter, die in Lehrerzimmern, aber auch in Räumen des Landratsamtes installiert werden sollen.

Öffnen, wenn der Inzidenzwert unter 100 sinkt

„Es sind jetzt auch im Landeshaushalt Fördermittel für Luftfilter eingestellt“, berichtet der Altenburger Landtagsabgeordnete Christoph Zippel (CDU). „Die Vergaberichtlinien sind aber noch zu klären.“ Zippel hält eine Wiederöffnung der Grundschulen und Kindertagesstätten noch im Februar für sinnvoll, sofern der Inzidenzwert im Altenburger Land noch vor Monatsende stabil auf unter 100 sinkt. Am Freitag betrug er 172,3. „Schulschließungen im aktuellen Ausmaß bis Ostern darf es im Altenburger Land nicht geben.“

Zippel plädiert als Übergangslösung für Wechselunterricht. Ebenso der Altenburger Ralf Plötner, Abgeordneter der Fraktion der Linken im Thüringer Landtag. „Wenn nur halbe Klassen vor Ort unterrichtet werden, reduzieren sich entsprechend auch die Kontaktmöglichkeiten.“ Dennoch gelte es gerade im Altenburger Land mit seinen vergleichsweise hohen Infektionszahlen, Obacht zu geben, nicht voreilig zu sein. „Es wäre unehrlich, jetzt ein konkretes Datum für die Schulöffnung zu nennen, ohne die Situation zu diesem Zeitpunkt zu kennen“, sagte Plötner.

Brief sorgt für Aufsehen

Öffnen oder nicht öffnen – diese Frage wird wohl noch eine Zeit lang beschäftigen. Dazu trägt auch ein Offener Brief bei, der diese Woche den Fraktionen im Thüringer Landtag zugestellt wurde und für Gesprächsstoff unter Eltern sorgt. In dem Schreiben, das der LVZ vorliegt, fordern die Elternvertretung einer Grundschule in Ilmenau sowie der Verband kinderreicher Familien Thüringen von der Politik klare Kante. Die Rechte und Bedürfnisse der Kinder dürften nicht mehr länger der Verhinderung einer Überlastung des Gesundheitswesens untergeordnet werden, heißt es in dem Papier. Die wochenlange Überlastung von Familien durch Homeschooling und -office habe teils erhebliche Auswirkungen auf die Gesundheit der Kinder.

Folglich fordern die Unterzeichner eine möglichst schnelle Öffnung von Kitas und Schulen im Freistaat unter Aussetzung der Präsenzpflicht. Auch von einer Einbeziehung weiterer Personengruppen in die Arbeit an der Schule, wie etwa Nachhilfelehrer oder Lehramtsstudenten, um etwaige personelle Lücken zu schließen, ist die Rede. Zudem wird gefordert, endlich mehr Gehör bei Entscheidungsträgern zu finden.

Teils unerfüllbare Forderungen

Anliegen, die Kreiselternbeirats-Sprecher Schulte zumindest in Teilen durchaus nachvollziehen kann. Allerdings schieße das Schreiben aus seiner Sicht übers Ziel hinaus. Es würden Forderungen aufgemacht, die so gar nicht erfüllt werden könnten. „Das gilt etwa für die Hinzuziehung externer Lehrkräfte. Diese dürften nach dem gängigen Stufenmodell für Schulen bei einem Unterricht in Stufe Gelb gar nicht das Schulgelände betreten“, erklärt er.

Landeselternvertretung distanziert sich

Auf Distanz geht auch die Landeselternvertretung (LEV). Man habe mit dem Schreiben nichts zu tun, zähle nicht zu den Unterzeichnern, betont Sprecherin Claudia Koch. „Wir verstehen, dass die Eltern Wege suchen, ihrem Frust Luft zu machen, der Brief enthält aber Forderungen, die die LEV so nicht stellen würde“, erklärt sie. Insbesondere die Kritik an mangelnder Einbindung der Eltern in politische Entscheidungen sei nicht zutreffend. „Es gibt einen wöchentlichen Austausch mit dem Ministerium bis hinauf zur Ministerebene, es gibt Telefonkonferenzen und einen Runden Tisch. Natürlich sind wir nicht mit jeder Entscheidung zufrieden, aber wir werden gehört“, stellt Claudia Koch klar.

Aus Sicht der LEV sollten die bereits vorhandenen Möglichkeiten zielgerichteter genutzt werden. „Testmöglichkeiten für alle, nachgebesserte Verhaltensregeln und Hygienekonzepte, Raumluftanlagen, Platz im Schulbus und schnelle Impfangebote sind wichtig. Damit die Schulen nach Öffnung nicht gleich wieder schließen müssen.“

